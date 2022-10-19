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https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/glavy-gosstata-abkhazii-i-rosstata-podpisali-plan-sovmestnykh-meropriyatiy-na-2022-2024-gody-1042146990.html
Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы
Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы
Делегация Госстата находится в Москве с рабочей поездкой, в ходе которого будут проведены консультации с российскими коллегами. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г.", сообщает информагентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу посольства Абхазии в России."Также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытом," - говорится в сообщении.В данный момент делегация Госстата находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого представители комитета встретятся с российскими коллегами и проведут двусторонние консультации.
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Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы

20:30 19.10.2022 (обновлено: 20:31 19.10.2022)
© Foto / АПСНЫПРЕСС Руководители Госстата Абхазии и Росстата подписали в Москве план мероприятий
Руководители Госстата Абхазии и Росстата подписали в Москве план мероприятий - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
© Foto / АПСНЫПРЕСС
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Делегация Госстата находится в Москве с рабочей поездкой, в ходе которого будут проведены консультации с российскими коллегами.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г.", сообщает информагентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу посольства Абхазии в России.
"Также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытом," - говорится в сообщении.
В данный момент делегация Госстата находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого представители комитета встретятся с российскими коллегами и проведут двусторонние консультации.
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