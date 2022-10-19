https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/glavy-gosstata-abkhazii-i-rosstata-podpisali-plan-sovmestnykh-meropriyatiy-na-2022-2024-gody-1042146990.html
Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы
Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы
Делегация Госстата находится в Москве с рабочей поездкой, в ходе которого будут проведены консультации с российскими коллегами. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T20:30+0300
2022-10-19T20:30+0300
2022-10-19T20:31+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/13/1042144471_0:35:697:427_1920x0_80_0_0_4a00f8093a9db3f22ec35d1760e4da43.jpg
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г.", сообщает информагентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу посольства Абхазии в России."Также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытом," - говорится в сообщении.В данный момент делегация Госстата находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого представители комитета встретятся с российскими коллегами и проведут двусторонние консультации.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/13/1042144471_41:0:657:462_1920x0_80_0_0_22c89bbea8abb209e2d80774c5fde29d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия
Госстат Абхазии и Росстат подписали план совместных мероприятий на 2022-2024 годы
20:30 19.10.2022 (обновлено: 20:31 19.10.2022)
Делегация Госстата находится в Москве с рабочей поездкой, в ходе которого будут проведены консультации с российскими коллегами.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik.
Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г.", сообщает
информагентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу посольства Абхазии в России.
"Также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытом," - говорится в сообщении.
В данный момент делегация Госстата находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого представители комитета встретятся с российскими коллегами и проведут двусторонние консультации.