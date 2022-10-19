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Инал Ардзинба прокомментировал европейскую политику двойных стандартов
Инал Ардзинба прокомментировал европейскую политику двойных стандартов
Министр заявил, что решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, получающих... 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T14:25+0300
2022-10-19T14:25+0300
2022-10-19T14:57+0300
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По словам главы МИД, гуманитарные проекты и программы таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и попытку поменять внешнеполитический вектор страны.По мнению Инала Ардзинба, финансирование гуманитарных проектов с одной стороны и непризнание паспортов, выданных на территории Абхазии, с другой – это политика двойных стандартов.Министр пояснил, что политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский народ, загнать в угол и диктовать свою волю. Кроме того, Европе очень не нравятся союзнические отношения между Абхазией и Россией, поэтому она пытается повлиять на ситуацию.Евросоюз предварительно согласовал решение о том, что загранпаспорта России, выданные в том числе на территории Абхазии, не будут приниматься для получения виз в ЕС, объяснил глава МИД.
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видео, мультимедиа, инал ардзинба, мид абхазии, абхазия, видео
Инал Ардзинба прокомментировал европейскую политику двойных стандартов
14:25 19.10.2022 (обновлено: 14:57 19.10.2022)
Министр заявил, что решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, получающих финансирование из ЕС.
По словам главы МИД, гуманитарные проекты и программы таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и попытку поменять внешнеполитический вектор страны.
По мнению Инала Ардзинба, финансирование гуманитарных проектов с одной стороны и непризнание паспортов, выданных на территории Абхазии, с другой – это политика двойных стандартов.
Министр пояснил, что политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский народ, загнать в угол и диктовать свою волю. Кроме того, Европе очень не нравятся союзнические отношения между Абхазией и Россией, поэтому она пытается повлиять на ситуацию.
Евросоюз предварительно согласовал решение о том, что загранпаспорта России, выданные в том числе на территории Абхазии, не будут приниматься для получения виз в ЕС, объяснил глава МИД.