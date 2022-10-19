https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/kvoty-na-obuchenie-inostrannykh-studentov-v-rossiyskikh-vuzakh-1042132214.html

Квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах

Квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах

Отбор студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья начнется уже в этом месяце, планируется, что в вузы поступит до 30 тысяч человек. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

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Правительство России увеличило количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из Абхазии, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.Увеличение количества квот коснулось и других стран - Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Обучение студентов, поступивших по квотам, будет проходить на бесплатной основе, им будут выделены комнаты в общежитии, предоставлены стипендии.Всего же количество бюджетных мест в российских вузах для иностранных студентов увеличили на семь тысяч по сравнению с прошлым годом - в 2023-2024 году в университетах будут обучаться 30 тысяч иностранцев.

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