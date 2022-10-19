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Квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах
Квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах
Отбор студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья начнется уже в этом месяце, планируется, что в вузы поступит до 30 тысяч человек. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T12:50+0300
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Правительство России увеличило количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из Абхазии, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.Увеличение количества квот коснулось и других стран - Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Обучение студентов, поступивших по квотам, будет проходить на бесплатной основе, им будут выделены комнаты в общежитии, предоставлены стипендии.Всего же количество бюджетных мест в российских вузах для иностранных студентов увеличили на семь тысяч по сравнению с прошлым годом - в 2023-2024 году в университетах будут обучаться 30 тысяч иностранцев.
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мультимедиа, инфографика, россия, абхазия, высшее образование, университеты, инфографика
мультимедиа, инфографика, россия, абхазия, высшее образование, университеты, инфографика
Квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах
12:50 19.10.2022 (обновлено: 13:02 19.10.2022)
Отбор студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья начнется уже в этом месяце, планируется, что в вузы поступит до 30 тысяч человек.
Правительство России увеличило количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из Абхазии, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.
Увеличение количества квот коснулось и других стран - Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Обучение студентов, поступивших по квотам, будет проходить на бесплатной основе, им будут выделены комнаты в общежитии, предоставлены стипендии.
Всего же количество бюджетных мест в российских вузах для иностранных студентов увеличили на семь тысяч по сравнению с прошлым годом - в 2023-2024 году в университетах будут обучаться 30 тысяч иностранцев.