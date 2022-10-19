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Назначены судьи Верховного суда Абхазии
Назначены судьи Верховного суда Абхазии
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о назначении на должности судей Верховного суда Абхазии Екатерины Адлейба и... 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T15:57+0300
2022-10-19T15:57+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о назначении на должности судей Верховного суда Абхазии Екатерины Адлейба и Беслана Берулава.Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил новоизбранных судей и выразил надежду на то, что их деятельность будет нацелена на соблюдение и уважение законов Абхазии. Судьи в свою очередь поблагодарили депутатов Народного Собрания за оказанное доверие.
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абхазия, новости, народное собрание абхазии
Назначены судьи Верховного суда Абхазии
15:57 19.10.2022 (обновлено: 16:33 19.10.2022)
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о назначении на должности судей Верховного суда Абхазии Екатерины Адлейба и Беслана Берулава.
Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил новоизбранных судей и выразил надежду на то, что их деятельность будет нацелена на соблюдение и уважение законов Абхазии.
Судьи в свою очередь поблагодарили депутатов Народного Собрания за оказанное доверие.