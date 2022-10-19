https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/naznacheny-sudi-verkhovnogo-suda-abkhazii-1042139165.html

Назначены судьи Верховного суда Абхазии

Назначены судьи Верховного суда Абхазии

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о назначении на должности судей Верховного суда Абхазии Екатерины Адлейба и... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о назначении на должности судей Верховного суда Абхазии Екатерины Адлейба и Беслана Берулава.Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил новоизбранных судей и выразил надежду на то, что их деятельность будет нацелена на соблюдение и уважение законов Абхазии. Судьи в свою очередь поблагодарили депутатов Народного Собрания за оказанное доверие.

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