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Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии
Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии
Генеральный директор туроператора "АКВА-Абаза" Мардасоу Чачхалия в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказал, как планируют развивать событийный... 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T10:29+0300
2022-10-19T10:29+0300
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Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии
Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии
Мардасоу Чачхалия считает, что событийный туризм является интересной формой дополнительных привлечения туристов в Абхазию в межсезонье. "Мы планировали в этом году сделать праздник урожая, виноделия, чтобы удлинить туристический сезон. Назвали праздник "Ачара-фест". Планировали сделать театрализованную свадьбу, в каждый день планировалось что-то интересное. Два дня – дегустация вин, один день – выставка-продажа фруктов и овощей, конкурсы, связанные с виноградом. Все это должно быть очень красиво. Но в связи с ситуацией в мире было принято консолидированное решение отложить на следующий год. Но мы решили время просто так не тратить, и сейчас готовимся к следующему году", – рассказал Чачхалия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии
10:29 19.10.2022 (обновлено: 10:36 19.10.2022)
Генеральный директор туроператора "АКВА-Абаза" Мардасоу Чачхалия в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказал, как планируют развивать событийный туризм в Абхазии.
Мардасоу Чачхалия считает, что событийный туризм является интересной формой дополнительных привлечения туристов в Абхазию в межсезонье.
"Мы планировали в этом году сделать праздник урожая, виноделия, чтобы удлинить туристический сезон. Назвали праздник "Ачара-фест". Планировали сделать театрализованную свадьбу, в каждый день планировалось что-то интересное. Два дня – дегустация вин, один день – выставка-продажа фруктов и овощей, конкурсы, связанные с виноградом. Все это должно быть очень красиво. Но в связи с ситуацией в мире было принято консолидированное решение отложить на следующий год. Но мы решили время просто так не тратить, и сейчас готовимся к следующему году", – рассказал Чачхалия.
Подробности слушайте в аудиофайле.