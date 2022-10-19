https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/turbaza-chachkhaliya-o-vozmozhnostyakh-dlya-sobytiynogo-turizma-v-abkhazii--1042109112.html

Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии

Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии

Генеральный директор туроператора "АКВА-Абаза" Мардасоу Чачхалия в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказал, как планируют развивать событийный... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии Турбаза: Чачхалия о возможностях для событийного туризма в Абхазии

Мардасоу Чачхалия считает, что событийный туризм является интересной формой дополнительных привлечения туристов в Абхазию в межсезонье. "Мы планировали в этом году сделать праздник урожая, виноделия, чтобы удлинить туристический сезон. Назвали праздник "Ачара-фест". Планировали сделать театрализованную свадьбу, в каждый день планировалось что-то интересное. Два дня – дегустация вин, один день – выставка-продажа фруктов и овощей, конкурсы, связанные с виноградом. Все это должно быть очень красиво. Но в связи с ситуацией в мире было принято консолидированное решение отложить на следующий год. Но мы решили время просто так не тратить, и сейчас готовимся к следующему году", – рассказал Чачхалия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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