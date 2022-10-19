https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/vladimir-putin-na-zasedanii-soveta-bezopasnosti-rossii-pryamaya-translyatsiya-1042125698.html

Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России. Трансляция завершена

Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России. Трансляция завершена

С докладом на заседании Совбеза выступит зампредседателя Дмитрий Медведев. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T14:46+0300

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета Безопасности.На заседании будут рассмотрены вопросы нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

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