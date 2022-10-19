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Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России. Трансляция завершена
Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России. Трансляция завершена
С докладом на заседании Совбеза выступит зампредседателя Дмитрий Медведев. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T14:46+0300
2022-10-19T14:46+0300
2022-10-19T14:55+0300
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета Безопасности.На заседании будут рассмотрены вопросы нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, новости, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, новости, видео
Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России. Трансляция завершена
14:46 19.10.2022 (обновлено: 14:55 19.10.2022)
С докладом на заседании Совбеза выступит зампредседателя Дмитрий Медведев.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета Безопасности.
На заседании будут рассмотрены вопросы нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.