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Второе лето: бархатный сезон в Абхазии

Второе лето: бархатный сезон в Абхазии

"Бархатный" сезон в Абхазии начинается в сентябре и продолжается до середины октября. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

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В это время летний зной уже проходит, но дни все еще солнечные и теплые, из-за чего многие смельчаки по-прежнему купаются в море.“Бархатный” сезон в Абхазии – это как второе лето, только с одним нюансом. С приходом осени природа становится еще более живописной – деревья сменяют зелень на багрянец и золото, и местные пейзажи начинают играть новыми красками.Многие туристы выбирают отдых в Абхазии именно в это время, потому что это не только приятно, но и выгодно – с наступлением осени цены на жилье начинают падать. Так, например, по оценкам экспертов, в этом году республику посетило на 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.Метеорологи прогнозируют, что бархатный сезон завершится после 20 октября – температура воздуха понизится, готовя жителей республики к холодному ноябрю.Как прошел “бархатный” сезон в Абхазии, смотрите в фотоленте Sputnik.

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