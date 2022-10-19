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https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/vtoroe-leto-barkhatnyy-sezon-v-abkhazii-1041719522.html
Второе лето: бархатный сезон в Абхазии
Второе лето: бархатный сезон в Абхазии
"Бархатный" сезон в Абхазии начинается в сентябре и продолжается до середины октября. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
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В это время летний зной уже проходит, но дни все еще солнечные и теплые, из-за чего многие смельчаки по-прежнему купаются в море.“Бархатный” сезон в Абхазии – это как второе лето, только с одним нюансом. С приходом осени природа становится еще более живописной – деревья сменяют зелень на багрянец и золото, и местные пейзажи начинают играть новыми красками.Многие туристы выбирают отдых в Абхазии именно в это время, потому что это не только приятно, но и выгодно – с наступлением осени цены на жилье начинают падать. Так, например, по оценкам экспертов, в этом году республику посетило на 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.Метеорологи прогнозируют, что бархатный сезон завершится после 20 октября – температура воздуха понизится, готовя жителей республики к холодному ноябрю.Как прошел “бархатный” сезон в Абхазии, смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото , мультимедиа, осень в абхазии, абхазия, фото
фото , мультимедиа, осень в абхазии, абхазия, фото

Второе лето: бархатный сезон в Абхазии

12:00 19.10.2022 (обновлено: 12:28 19.10.2022)
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"Бархатный" сезон в Абхазии начинается в сентябре и продолжается до середины октября.
В это время летний зной уже проходит, но дни все еще солнечные и теплые, из-за чего многие смельчаки по-прежнему купаются в море.
“Бархатный” сезон в Абхазии – это как второе лето, только с одним нюансом. С приходом осени природа становится еще более живописной – деревья сменяют зелень на багрянец и золото, и местные пейзажи начинают играть новыми красками.
Многие туристы выбирают отдых в Абхазии именно в это время, потому что это не только приятно, но и выгодно – с наступлением осени цены на жилье начинают падать. Так, например, по оценкам экспертов, в этом году республику посетило на 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
Метеорологи прогнозируют, что бархатный сезон завершится после 20 октября – температура воздуха понизится, готовя жителей республики к холодному ноябрю.
Как прошел “бархатный” сезон в Абхазии, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы фотографируются на фоне одной из главных визиток Абхазии - фонтана с грифонами у драмтеатра в Сухуме.

Туристы фотографируются на фоне одной из главных визиток Абхазии - фонтана с грифонами у драмтеатра в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы фотографируются на фоне одной из главных визиток Абхазии - фонтана с грифонами у драмтеатра в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пляжи заполнены даже в “бархатный” сезон.

Многие пляжи заполнены даже в “бархатный” сезон. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пляжи заполнены даже в “бархатный” сезон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Летний загар в Абхазии можно получить даже осенью.

Летний загар в Абхазии можно получить даже осенью. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Летний загар в Абхазии можно получить даже осенью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Море в бархатный сезон еще теплое, температура достигает 22-23 градусов.

Море в бархатный сезон еще теплое, температура достигает 22-23 градусов. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Море в бархатный сезон еще теплое, температура достигает 22-23 градусов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ботаническом саду Сухума пока еще можно встретить животных, которые не ушли в зимнюю спячку.

В ботаническом саду Сухума пока еще можно встретить животных, которые не ушли в зимнюю спячку. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ботаническом саду Сухума пока еще можно встретить животных, которые не ушли в зимнюю спячку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А цветами в Абхазии вообще можно любоваться круглый год.

А цветами в Абхазии вообще можно любоваться круглый год. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

А цветами в Абхазии вообще можно любоваться круглый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для максимального погружения в жизнь и культуру республики многие туристы отправляются на набережную Сухума.

Для максимального погружения в жизнь и культуру республики многие туристы отправляются на набережную Сухума. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для максимального погружения в жизнь и культуру республики многие туристы отправляются на набережную Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые даже совмещают приятный отдых с полезной работой.

Некоторые даже совмещают приятный отдых с полезной работой. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые даже совмещают приятный отдых с полезной работой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Осень в Абхазии –благоприятное время для долгих прогулок, поэтому неудивительно, что многие планируют отдых именно в это время.

Осень в Абхазии –благоприятное время для долгих прогулок, поэтому неудивительно, что многие планируют отдых именно в это время. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Осень в Абхазии –благоприятное время для долгих прогулок, поэтому неудивительно, что многие планируют отдых именно в это время.

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