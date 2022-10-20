Дандыкин о военном положении в новых регионах России: тяжелый, но необходимый шаг

"Конечно, гражданские власти будут там находиться, работать. Но по части перемещения граждан, комендантского часа, все будет решать конкретное должностное военное лицо. Это бывает тогда, когда боевые действия происходят непосредственно у тех регионов, которые находятся на линии фронта. По сути дела, если говорить о ракетных и артобстрелах, это как раз касается регионов, которые стали частью России. Это связано с усилением бдительности, с усилением борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Будет действовать пропускной режим и комендантский час с определенного времени", – рассказал эксперт.