https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/dandykin-o-voennom-polozhenii-v-novykh-regionakh-rossii-tyazhelyy-no-neobkhodimyy-shag-1042157874.html
Дандыкин о военном положении в новых регионах России: тяжелый, но необходимый шаг
Дандыкин о военном положении в новых регионах России: тяжелый, но необходимый шаг
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях... 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T12:34+0300
2022-10-20T12:34+0300
2022-10-20T15:24+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042157722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85568fa9905d7b2cb079da7f3aeddcae.jpg
Дандыкин о военном положении в новых регионах России: тяжелый, но необходимый шаг
Дандыкин о военном положении в новых регионах России: тяжелый, но необходимый шаг
По мнению Василия Дандыкина, введение военного положения является тяжелым, но необходимым шагом. Он пояснил, что военное положение подразумевает, что все переходит к военным властям.Дандыкин отметил, что при необходимости люди будут эвакуированы.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042157722_319:0:1759:1080_1920x0_80_0_0_50d3ea1fbe2a41a8afe745b70f4a78b3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, аудио
Дандыкин о военном положении в новых регионах России: тяжелый, но необходимый шаг
12:34 20.10.2022 (обновлено: 15:24 20.10.2022)
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Необходимость этого решения в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.
По мнению Василия Дандыкина, введение военного положения является тяжелым, но необходимым шагом. Он пояснил, что военное положение подразумевает, что все переходит к военным властям.
"Конечно, гражданские власти будут там находиться, работать. Но по части перемещения граждан, комендантского часа, все будет решать конкретное должностное военное лицо. Это бывает тогда, когда боевые действия происходят непосредственно у тех регионов, которые находятся на линии фронта. По сути дела, если говорить о ракетных и артобстрелах, это как раз касается регионов, которые стали частью России. Это связано с усилением бдительности, с усилением борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Будет действовать пропускной режим и комендантский час с определенного времени", – рассказал эксперт.
Дандыкин отметил, что при необходимости люди будут эвакуированы.