https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/glavnyy-chetverg-barateliya-o-sborakh-rezervistov-v-gulrypshskom-rayone-abkhazii--1042157551.html

Главный четверг: Барателия о сборах резервистов в Гулрыпшском районе Абхазии

Главный четверг: Барателия о сборах резервистов в Гулрыпшском районе Абхазии

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал о престиже службы в вооруженных силах... 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T15:39+0300

2022-10-20T15:39+0300

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Главный четверг: Барателия о сборе резервистов в Гулрыпшском районе Абхазии Главный четверг: Барателия о сборе резервистов в Гулрыпшском районе Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания приказал Вооруженным силам поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны. В республике продолжаются работы по улучшению мобилизационной подготовки. В рамках этой задачи Минобороны проводит плановые учения для резервистов Абхазской армии. С главой администрации Гулрыпшского района Асланом Барателия в программе "Главный четверг" шла речь о том, насколько активно резервисты района участвуют в учениях и что сделать, чтобы служба в армии стала престижной."За неделю начальники учетно-военных столов, главы администраций сел, поселков, военкомата проделали огромную работу по уточнению списков резервистов. Был разработан график сбора резервистов по девяти селам. С 13 октября каждый день мы проводим встречи в двух селах, на которых сами резервисты выбирают своего командира. На сегодняшний день в списке резервистов Гулрыпшского района 2768 человек. Мы планируем в течение двух месяцев провести учения в селе Цабал, которые будут согласованы с Министерством обороны", – сообщил Барателия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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