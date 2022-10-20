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Лиз Трасс объявила об уходе в отставку
Лиз Трасс объявила об уходе в отставку
Трасс продолжит выполнять обязанности главы правительства до избрания следующего премьер-министра 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T16:06+0300
2022-10-20T16:06+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в прямом эфире канала Sky News объявила об уходе в отставку.Трасс была избрана на высокий пост 6 сентября 2022 года и пробыла премьер-министром 44 дня. Она продолжит выполнять свои функции до тех пор, пока не будет названо имя ее преемника. Трасс добавила, что выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/miru-dali-desyat-let-uslovno-1041447814.html
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Лиз Трасс объявила об уходе в отставку
16:06 20.10.2022 (обновлено: 16:18 20.10.2022)
Трасс продолжит выполнять обязанности главы правительства до избрания следующего премьер-министра
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в прямом эфире канала Sky News объявила об уходе в отставку.
"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра), на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", — заявила она.
Трасс была избрана на высокий пост 6 сентября 2022 года и пробыла премьер-министром 44 дня.
Она продолжит выполнять свои функции до тех пор, пока не будет названо имя ее преемника. Трасс добавила, что выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе.