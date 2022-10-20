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Оглашены окончательные результаты выборов в Гагрское районное Cобрание
Оглашены окончательные результаты выборов в Гагрское районное Cобрание
Избранными депутатами стали Ахра Барциц и Эдуард Харазия. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T15:47+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Окончательные результаты выборов в Собрание Гагрского района полностью соответствуют промежуточным, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава.Его соперником был Сатбеи Багателия, он набрал 33% голосов. Всего в округе в голосовании приняли участие 28,97% избирателей.В округе № 9 баллотировался один кандидат – Эдуард Харазия, он набрал 99,11% голосов. В голосовании по округу приняло участие 37,88% избирателей.Повторные выборы прошли в субботу 15 октября в избирательных округах №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов.
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Оглашены окончательные результаты выборов в Гагрское районное Cобрание
15:47 20.10.2022 (обновлено: 16:30 20.10.2022)
Избранными депутатами стали Ахра Барциц и Эдуард Харазия.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Окончательные результаты выборов в Собрание Гагрского района полностью соответствуют промежуточным, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава.
В округе №15 избранным депутатом стал Ахра Барциц, за него проголосовало 63,7% избирателей, принявших участие в выборах.
Его соперником был Сатбеи Багателия, он набрал 33% голосов. Всего в округе в голосовании приняли участие 28,97% избирателей.
В округе № 9 баллотировался один кандидат – Эдуард Харазия, он набрал 99,11% голосов. В голосовании по округу приняло участие 37,88% избирателей.
Повторные выборы прошли в субботу 15 октября в избирательных округах №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов.