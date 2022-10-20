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Олимпийский чемпион из США Вик Уайлд заявил, что не хочет уезжать из России
Олимпийский чемпион из США Вик Уайлд заявил, что не хочет уезжать из России
Российским гражданством спортсмен обладает уже десять лет, на Олимпийских играх 2014 и 2022 годов он выступал за сборную России. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион из Соединенных Штатов Америки сноубордист Виктор Уайлд, обладающий российским гражданством, заявил, что не намерен покидать Россию. Об этом он сообщил во время интервью "Спорт-Экспресс".Уайлд признался, что ментально по-прежнему считает себя американцем, но подчеркнул, что для него отъезд из России означает побег от проблем, и идти на это он не будет.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион Олимпиады 2014 года, единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года.Уайлд получил российское гражданство в 2012 году после женитьбы на сноубордистке из России Алене Заварзиной.
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новости, спорт, россия

Олимпийский чемпион из США Вик Уайлд заявил, что не хочет уезжать из России

20:12 20.10.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВстреча российских олимпийцев и паралимпийцев с членами правительства РФ
Встреча российских олимпийцев и паралимпийцев с членами правительства РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Российским гражданством спортсмен обладает уже десять лет, на Олимпийских играх 2014 и 2022 годов он выступал за сборную России.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион из Соединенных Штатов Америки сноубордист Виктор Уайлд, обладающий российским гражданством, заявил, что не намерен покидать Россию. Об этом он сообщил во время интервью "Спорт-Экспресс".
"Я не из тех, кто идет по легкому пути. Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о решении остаться. Думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране, как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне", - сказал спортсмен.
Уайлд признался, что ментально по-прежнему считает себя американцем, но подчеркнул, что для него отъезд из России означает побег от проблем, и идти на это он не будет.
Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион Олимпиады 2014 года, единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года.
Уайлд получил российское гражданство в 2012 году после женитьбы на сноубордистке из России Алене Заварзиной.
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