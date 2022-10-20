https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/posrednik-zantariya-o-tendentsiyakh-nyneshnego-tursezona-v-abkhazii-1042144207.html

Посредник: Зантария о тенденциях нынешнего турсезона в Абхазии

Посредник: Зантария о тенденциях нынешнего турсезона в Абхазии

Заместитель министра туризма Абхазии Дмитрий Зантария в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о тенденциях нынешнего туристического сезона в... 20.10.2022, Sputnik Абхазия

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Посредник: Зантария о тенденциях нынешнего турсезона в Абхазии Посредник: Зантария о тенденциях нынешнего турсезона в Абхазии

В целом туристический сезон в Абхазии прошел неплохо, республика остается одним из востребованных направлений для российских туристов, несмотря на то, что посетителей в Рицинском реликтовом национальном парке и в Новоафонской пещере было меньше, но за счет повышения цен на входные билеты объем прибыли больше, сообщил Зантария. "Хочу отметить, что в Абхазии активно стали развиваться такие виды туризма, как автокемпинг, глэмпинг. В восточной части Абхазии на стадии реализации 13 объектов, связанных c санаторно-курортным отдыхом. Активно развиваются Ткуарчалский, Очамчырский районы. В прошлом году был построен туристический объект в селе Тамыш, который планируется расширить. Инфраструктура в восточной Абхазии с каждым годом улучшается, сделали дорогу, провели освещение, планируется запуск аэропорта. Это все будет влиять на туристический поток в восточную сторону, и мы надеемся, что с каждым годом он будет улучшаться. В следующем году, в октябре, планируем провести инвестиционный форум в Абхазии. Мы хотим дать возможность гражданам Абхазии представить свои проекты туристического направления, познакомить их с потенциальными инвесторами", – сказал Зантария. Полная версия беседы в аудиофайле.

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