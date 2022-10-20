https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/yulii-chicherinoy-prisvoeno-zvanie-zasluzhennyy-artist-rossii-1042165294.html

Юлии Чичериной присвоено звание "Заслуженный артист России"

Юлии Чичериной присвоено звание "Заслуженный артист России"

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T16:25+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Певице Юлии Чичериной было присвоено почетное звание "Заслуженный артист России", указ опубликован на официальном портале правовой информации.Был отмечен вклад артистки в развитие отечественной культуры и искусства и ее многолетняя плодотворная деятельность.Юлия Чичерина – исполнительница таких хитов, как "Ту-лу-ла", "Мой рок-н-ролл", "Уходя-уходи" и других. Она часто выступала на Донбассе и активно помогала его жителям.Чичерина также бывала в Абхазии, выступала на концерте в честь Дня признания независимости 26 августа и на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который прошел на территории российской военной базы в Гудауте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200825/Takie-obstoyatelstva-Chicherina-ob-Abkhazii-i-lyubvi-k-zagorodnoy-zhizni-1030817718.html

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