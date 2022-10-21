Ковалев об уходе Трасс и кризисе в британской политике: все только начинается
"Казалось бы, вышли из ЕС, можно жить спокойно, но нет. Covid и экономические проблемы вызвали вторую волну кризиса, в том числе политического, и мне представляется, что с отставкой Лиз Трасс все еще не закончится. Во-первых, начнется новая драка за то, кто станет лидером консерваторов и премьер-министром, во-вторых, оппозиционная лейбористская партия уже потребовала внеочередных выборов, намекая на то, что консерваторы себя дискредитировали. На мой взгляд, все еще впереди", – анонсирует Ковалев.
"Основная причина – это все-таки то, что Лиз Трасс не удалось не только решить экономические проблемы, ее экономический план оказался полностью провальным и ошибочным, и об этом много говорили, но ей не удалось сплотить вокруг себя консервативную партию. Да, она сумела победить на выборах семерых конкурентов, но когда она сформировала свое правительство, все были в шоке. Бывали в истории Англии "правительства всех талантов", где собирались действительно выдающиеся политики, специалисты в политической борьбе, опытные люди, которые умели руководить государством, а бывали и обратные случаи. Вот Лиз Трасс, наверное, самый яркий такой случай, как говорят сами британцы, "правительство второсортных никому неизвестных политиков", – сказал Ковалев.