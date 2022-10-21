Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/kovalev-ob-ukhode-trass-i-krizise-v-britanskoy-politike-vse-tolko-nachinaetsya--1042184073.html
Ковалев об уходе Трасс и кризисе в британской политике: все только начинается
Ковалев об уходе Трасс и кризисе в британской политике: все только начинается
Как изменит британскую политику внезапный уход Лиз Трасс с поста премьера Великобритании и почему в Британии так часто стали меняться премьеры, рассуждает... 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T16:50+0300
2022-10-21T16:50+0300
радио
подкасты
великобритания
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/15/1042183920_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a520bcbd95090a89e6efcd9932697e37.jpg
Ковалев об уходе Лиз Трасс
Ковалев об уходе Лиз Трасс
Впереди еще очень много интересного, кризис в Великобритании комплексный, он начал зарождаться еще до brexit, когда только начиналось обсуждение, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС, отметил собеседник Sputnik.Эксперт также сказал о причинах, которые вынудили Трасс подать в отставку всего через 45 дней после прихода на пост, и как изменится британская внешняя политика с очередной сменой премьера.
великобритания
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/15/1042183920_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_104b57b408d94bf96ef37139b86dc24e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, великобритания, ес, аудио
подкасты, великобритания, ес, аудио

Ковалев об уходе Трасс и кризисе в британской политике: все только начинается

16:50 21.10.2022
Радио
Ковалев об уходе Лиз Трасс
Подписаться на
НовостиTelegram
Как изменит британскую политику внезапный уход Лиз Трасс с поста премьера Великобритании и почему в Британии так часто стали меняться премьеры, рассуждает доктор исторических наук, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.
Впереди еще очень много интересного, кризис в Великобритании комплексный, он начал зарождаться еще до brexit, когда только начиналось обсуждение, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС, отметил собеседник Sputnik.

"Казалось бы, вышли из ЕС, можно жить спокойно, но нет. Covid и экономические проблемы вызвали вторую волну кризиса, в том числе политического, и мне представляется, что с отставкой Лиз Трасс все еще не закончится. Во-первых, начнется новая драка за то, кто станет лидером консерваторов и премьер-министром, во-вторых, оппозиционная лейбористская партия уже потребовала внеочередных выборов, намекая на то, что консерваторы себя дискредитировали. На мой взгляд, все еще впереди", – анонсирует Ковалев.

Эксперт также сказал о причинах, которые вынудили Трасс подать в отставку всего через 45 дней после прихода на пост, и как изменится британская внешняя политика с очередной сменой премьера.

"Основная причина – это все-таки то, что Лиз Трасс не удалось не только решить экономические проблемы, ее экономический план оказался полностью провальным и ошибочным, и об этом много говорили, но ей не удалось сплотить вокруг себя консервативную партию. Да, она сумела победить на выборах семерых конкурентов, но когда она сформировала свое правительство, все были в шоке. Бывали в истории Англии "правительства всех талантов", где собирались действительно выдающиеся политики, специалисты в политической борьбе, опытные люди, которые умели руководить государством, а бывали и обратные случаи. Вот Лиз Трасс, наверное, самый яркий такой случай, как говорят сами британцы, "правительство второсортных никому неизвестных политиков", – сказал Ковалев.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0