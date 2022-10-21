https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/kovalev-ob-ukhode-trass-i-krizise-v-britanskoy-politike-vse-tolko-nachinaetsya--1042184073.html

Ковалев об уходе Трасс и кризисе в британской политике: все только начинается

Ковалев об уходе Трасс и кризисе в британской политике: все только начинается

Как изменит британскую политику внезапный уход Лиз Трасс с поста премьера Великобритании и почему в Британии так часто стали меняться премьеры, рассуждает... 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T16:50+0300

2022-10-21T16:50+0300

2022-10-21T16:50+0300

радио

подкасты

великобритания

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/15/1042183920_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a520bcbd95090a89e6efcd9932697e37.jpg

Ковалев об уходе Лиз Трасс Ковалев об уходе Лиз Трасс

Впереди еще очень много интересного, кризис в Великобритании комплексный, он начал зарождаться еще до brexit, когда только начиналось обсуждение, на каких условиях Великобритания будет выходить из ЕС, отметил собеседник Sputnik.Эксперт также сказал о причинах, которые вынудили Трасс подать в отставку всего через 45 дней после прихода на пост, и как изменится британская внешняя политика с очередной сменой премьера.

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, великобритания, ес, аудио