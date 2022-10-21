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Молодым дорогу: кто стал "гордостью" Абхазии
Молодым дорогу: кто стал "гордостью" Абхазии
Победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022" объявили в медиа-центре МИД республики 21 октября. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T19:29+0300
2022-10-21T19:29+0300
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Лучшие проекты на конкурсе представили Руслана Гергедава, Лев Буава и Валерий Джинджолия.Руководитель аппарата Министерства иностранных дел Абхазии Владимир Ачба от лица министра иностранных дел Инала Ардзинба поблагодарил участников и пожелал им дальнейших успехов.Один из победителей Лев Буава, сотрудник Инспекции по налогам и сборам Галского района представил на конкурсе проект по цифровизации документооборота в госорганах. Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава представила проект по реализации молодежной политики к 2030 году. Проект Валерия Джинджолия посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников.Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
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видео, мультимедиа, абхазия, мид абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, мид абхазии, видео
Молодым дорогу: кто стал "гордостью" Абхазии
Победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022" объявили в медиа-центре МИД республики 21 октября.
Лучшие проекты на конкурсе представили Руслана Гергедава, Лев Буава и Валерий Джинджолия.
Руководитель аппарата Министерства иностранных дел Абхазии Владимир Ачба от лица министра иностранных дел Инала Ардзинба поблагодарил участников и пожелал им дальнейших успехов.
Один из победителей Лев Буава, сотрудник Инспекции по налогам и сборам Галского района представил на конкурсе проект по цифровизации документооборота в госорганах.
Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гергедава представила проект по реализации молодежной политики к 2030 году.
Проект Валерия Джинджолия посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников.
Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.