https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/prazdnik-urozhaya-proydet-v-sele-lykhny-vpervye-posle-nachala-pandemii-covid-19-1042183620.html
Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии COVID-19
Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии COVID-19
На празднике жители Нового Афона и всех сел Гудаутского района представят домашнюю продукцию, сезонные фрукты и изделия ручной работы. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T15:17+0300
2022-10-21T15:17+0300
2022-10-21T15:39+0300
в абхазии
абхазия
новости
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/1a/1031909572_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71702b9a69019251e2d10e6a36c9a0b9.jpg
СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии коронавируса в пятницу, 28 октября, рассказал Sputnik начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия."Начало в 12:00. Шатры уже куплены и сегодня будут доставлены. Жители села уже готовятся показать, как люди жили в старину и представят элементы абхазского быта, культуры. Запланирована концертная программа и спортивные мероприятия. Организатор – руководство администрации Гудаутского района", - отметил он.В этот день на сцену выйдут танцевальные и вокальные коллективы, а также звезды абхазской эстрады. Желающие смогут проверить свои силы в таких национальных спортивных состязаниях, как, например, конном футболе.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201003/S-abkhazskim-koloritom-samye-yarkie-kadry-prazdnika-urozhaya-na-Lykhnashte-1031045773.html
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/1a/1031909572_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4497c2b2205cf816cce0fdc0b156ced.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гудаутский район
абхазия, новости, гудаутский район
Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии COVID-19
15:17 21.10.2022 (обновлено: 15:39 21.10.2022)
На празднике жители Нового Афона и всех сел Гудаутского района представят домашнюю продукцию, сезонные фрукты и изделия ручной работы.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии коронавируса в пятницу, 28 октября, рассказал Sputnik начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.
Он уточнил, что праздничные гуляния по традиции состоятся на исторической поляне Лыхнашта. Там жители всех сел Гудаутского района и Нового Афона представят изделия ручной работы, свою домашнюю продукцию, традиционные блюда и сезонные фрукты – все это посетители смогут попробовать бесплатно.
"Начало в 12:00. Шатры уже куплены и сегодня будут доставлены. Жители села уже готовятся показать, как люди жили в старину и представят элементы абхазского быта, культуры. Запланирована концертная программа и спортивные мероприятия. Организатор – руководство администрации Гудаутского района", - отметил он.
В этот день на сцену выйдут танцевальные и вокальные коллективы, а также звезды абхазской эстрады. Желающие смогут проверить свои силы в таких национальных спортивных состязаниях, как, например, конном футболе.
Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.