https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/prazdnik-urozhaya-proydet-v-sele-lykhny-vpervye-posle-nachala-pandemii-covid-19-1042183620.html

Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии COVID-19

Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии COVID-19

На празднике жители Нового Афона и всех сел Гудаутского района представят домашнюю продукцию, сезонные фрукты и изделия ручной работы. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T15:17+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая пройдет в селе Лыхны впервые после начала пандемии коронавируса в пятницу, 28 октября, рассказал Sputnik начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия."Начало в 12:00. Шатры уже куплены и сегодня будут доставлены. Жители села уже готовятся показать, как люди жили в старину и представят элементы абхазского быта, культуры. Запланирована концертная программа и спортивные мероприятия. Организатор – руководство администрации Гудаутского района", - отметил он.В этот день на сцену выйдут танцевальные и вокальные коллективы, а также звезды абхазской эстрады. Желающие смогут проверить свои силы в таких национальных спортивных состязаниях, как, например, конном футболе.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201003/S-abkhazskim-koloritom-samye-yarkie-kadry-prazdnika-urozhaya-na-Lykhnashte-1031045773.html

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