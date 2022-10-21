https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/takie-obstoyatelstva-avidzba-ob-usloviyakh-razvitiya-vinodeliya-v-abkhazii--1042174716.html

Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии

Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии

О развитии винной отрасли в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал президент Союза виноградарей и виноделов республики Анатолий Авидзба. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии

Авидзба отметил, что развитие виноделия начинается с развития виноградарства. "Чтобы развивать виноградарство, зная местные специфику и возможности, можно посоветовать иметь питомники. Второе, после переработки нужно иметь условия для хранения и выдержки вина, чтобы его качество приобрести. Зная, что бюджет республики не позволяет выделять на это средства, нужно искать варианты с инвесторами. Они сегодня есть в России, они ищут своих клиентов. Но ни один инвестор не даст деньги, если не будет гарантий правительства республики. Надо находить общий язык еще и с руководством Кабинета министров республики", – сказал Авидзба.Также, считает эксперт, можно получать беспроцентные или дешевые кредиты в банках на взаимовыгодных условиях. "Нужно рассмотреть расчеты по конечному результату – после переработки, выдержки и реализации вина. Ни наперед, как обычно требуют банки, а после реализации. Так можно развивать виноделие", – считает Анатолий Авидзба. Подробнее об этом, а также о том, как и из чего можно делать качественные вина, слушайте в аудиофайле.

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