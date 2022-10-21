https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/takie-obstoyatelstva-avidzba-ob-usloviyakh-razvitiya-vinodeliya-v-abkhazii--1042174716.html
Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии
Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии
О развитии винной отрасли в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал президент Союза виноградарей и виноделов республики Анатолий Авидзба. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T14:50+0300
2022-10-21T14:50+0300
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Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии
Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии
Авидзба отметил, что развитие виноделия начинается с развития виноградарства. "Чтобы развивать виноградарство, зная местные специфику и возможности, можно посоветовать иметь питомники. Второе, после переработки нужно иметь условия для хранения и выдержки вина, чтобы его качество приобрести. Зная, что бюджет республики не позволяет выделять на это средства, нужно искать варианты с инвесторами. Они сегодня есть в России, они ищут своих клиентов. Но ни один инвестор не даст деньги, если не будет гарантий правительства республики. Надо находить общий язык еще и с руководством Кабинета министров республики", – сказал Авидзба.Также, считает эксперт, можно получать беспроцентные или дешевые кредиты в банках на взаимовыгодных условиях. "Нужно рассмотреть расчеты по конечному результату – после переработки, выдержки и реализации вина. Ни наперед, как обычно требуют банки, а после реализации. Так можно развивать виноделие", – считает Анатолий Авидзба. Подробнее об этом, а также о том, как и из чего можно делать качественные вина, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, виноделие, виноград, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, виноделие, виноград, аудио
Такие обстоятельства: Авидзба об условиях развития виноделия в Абхазии
14:50 21.10.2022 (обновлено: 15:13 21.10.2022)
О развитии винной отрасли в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал президент Союза виноградарей и виноделов республики Анатолий Авидзба.
Авидзба отметил, что развитие виноделия начинается с развития виноградарства.
"Чтобы развивать виноградарство, зная местные специфику и возможности, можно посоветовать иметь питомники. Второе, после переработки нужно иметь условия для хранения и выдержки вина, чтобы его качество приобрести. Зная, что бюджет республики не позволяет выделять на это средства, нужно искать варианты с инвесторами. Они сегодня есть в России, они ищут своих клиентов. Но ни один инвестор не даст деньги, если не будет гарантий правительства республики. Надо находить общий язык еще и с руководством Кабинета министров республики", – сказал Авидзба.
Также, считает эксперт, можно получать беспроцентные или дешевые кредиты в банках на взаимовыгодных условиях.
"Нужно рассмотреть расчеты по конечному результату – после переработки, выдержки и реализации вина. Ни наперед, как обычно требуют банки, а после реализации. Так можно развивать виноделие", – считает Анатолий Авидзба.
Подробнее об этом, а также о том, как и из чего можно делать качественные вина, слушайте в аудиофайле
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