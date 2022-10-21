https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/takie-obstoyatelstva-tuzhba-ob-urozhae-abkhazskikh-mandarinov-1042161713.html
Такие обстоятельства: Тужба об урожае абхазских мандаринов
Такие обстоятельства: Тужба об урожае абхазских мандаринов
Об урожае цитрусовых в нынешнем году, об их экспорте и проблемах с выращиванием, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор предприятия "Абхазцитрус"... 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T10:26+0300
2022-10-21T10:26+0300
2022-10-21T10:26+0300
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Экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа.Куда продать продукцию, какие сложности при этом возникают, в интервью радио Sputnik рассказал директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба. По его словам, в этом году урожай цитрусовых несколько лучше прошлогоднего. "Максимальный предел будет от 600 до 800 тонн. Урожай неплохой... Если есть качественный мандарин, то с продажей не возникает проблем. Проблем с реализацией нет. Есть постоянные клиенты, которые забирают урожай", - сказал Тужба. Однако в Абхазии есть проблема с обновлением мандариновых плантаций. Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мандарины, цитрусовые, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мандарины, цитрусовые, аудио
Такие обстоятельства: Тужба об урожае абхазских мандаринов
Об урожае цитрусовых в нынешнем году, об их экспорте и проблемах с выращиванием, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба.
Экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа.
Куда продать продукцию, какие сложности при этом возникают, в интервью радио Sputnik рассказал директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба.
По его словам, в этом году урожай цитрусовых несколько лучше прошлогоднего.
"Максимальный предел будет от 600 до 800 тонн. Урожай неплохой... Если есть качественный мандарин, то с продажей не возникает проблем. Проблем с реализацией нет. Есть постоянные клиенты, которые забирают урожай", - сказал Тужба.
Однако в Абхазии есть проблема с обновлением мандариновых плантаций.
Подробности слушайте в аудиофайле.