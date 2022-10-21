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Войко рассказала, когда Великобритания перестанет вмешиваться в конфликт на Украине
Войко рассказала, когда Великобритания перестанет вмешиваться в конфликт на Украине
Британский премьер-министр Лиз Трасс объявила о том, что уходит с поста, после 44 дней на Даунинг-стрит. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T10:15+0300
2022-10-21T10:15+0300
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Политолог, доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве России Евгения Войко считает, что Великобритания слишком плотно присутствует в конфликте на Украине, чтобы резко из него выйти.По словам Войко, Лиз Трасс испытывала внутреннее и внешнее давление – она не устраивала ни народ, ни саму партию консерваторов. За срок своего премьерства она не сумела добиться выдающихся экономических достижений, не смогла вывести страну из кризиса. Несмотря на то, что Великобритания по-прежнему громко заявляла, что будет поддерживать Украину, более насущными для страны были вопросы энергетики."Пример Лиз Трасс тем не менее несомненно показал, что если исключительно только украинская тема будет присутствовать в политическом поле, то много очков на этом не заработать и долго на ней не продержаться", – сказала эксперт.
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мультимедиа, видео, великобритания, украина, видео
мультимедиа, видео, великобритания, украина, видео
Войко рассказала, когда Великобритания перестанет вмешиваться в конфликт на Украине
10:15 21.10.2022 (обновлено: 10:23 21.10.2022)
Британский премьер-министр Лиз Трасс объявила о том, что уходит с поста, после 44 дней на Даунинг-стрит.
Политолог, доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве России Евгения Войко считает, что Великобритания слишком плотно присутствует в конфликте на Украине, чтобы резко из него выйти.
По словам Войко, Лиз Трасс испытывала внутреннее и внешнее давление – она не устраивала ни народ, ни саму партию консерваторов. За срок своего премьерства она не сумела добиться выдающихся экономических достижений, не смогла вывести страну из кризиса. Несмотря на то, что Великобритания по-прежнему громко заявляла, что будет поддерживать Украину, более насущными для страны были вопросы энергетики.
"Пример Лиз Трасс тем не менее несомненно показал, что если исключительно только украинская тема будет присутствовать в политическом поле, то много очков на этом не заработать и долго на ней не продержаться", – сказала эксперт.