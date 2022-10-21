https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/voyko-rasskazala-kogda-velikobritaniya-perestanet-vmeshivatsya-v-konflikt-na-ukraine-1042172271.html

Войко рассказала, когда Великобритания перестанет вмешиваться в конфликт на Украине

Войко рассказала, когда Великобритания перестанет вмешиваться в конфликт на Украине

Британский премьер-министр Лиз Трасс объявила о том, что уходит с поста, после 44 дней на Даунинг-стрит. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T10:15+0300

2022-10-21T10:15+0300

2022-10-21T10:23+0300

мультимедиа

видео

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/14/1042169307_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a1a86036195e3efa781ff22f3a1c4769.jpg

Политолог, доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве России Евгения Войко считает, что Великобритания слишком плотно присутствует в конфликте на Украине, чтобы резко из него выйти.По словам Войко, Лиз Трасс испытывала внутреннее и внешнее давление – она не устраивала ни народ, ни саму партию консерваторов. За срок своего премьерства она не сумела добиться выдающихся экономических достижений, не смогла вывести страну из кризиса. Несмотря на то, что Великобритания по-прежнему громко заявляла, что будет поддерживать Украину, более насущными для страны были вопросы энергетики."Пример Лиз Трасс тем не менее несомненно показал, что если исключительно только украинская тема будет присутствовать в политическом поле, то много очков на этом не заработать и долго на ней не продержаться", – сказала эксперт.

великобритания

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, видео, великобритания, украина, видео