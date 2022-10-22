https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/mikheev-o-natsionalizme-v-otdelno-vzyatykh-stranakh-sng-sudba-ukrainy-dolzhna-byt-urokom-1042163054.html
Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ: судьба Украины должна быть уроком
Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ: судьба Украины должна быть уроком
Конфликты на постсоветском пространстве разжигаются извне, чтобы создать как можно больше проблем для России, и основой для их разжигания служит национализм в... 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T16:55+0300
2022-10-22T16:55+0300
2022-10-22T16:55+0300
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Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ
Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ
В ходе встречи глав государств СНГ в Казахстане президент Беларуси Александр Лукашенко попенял коллегам за недостаточный уровень поддержки внутри содружества. По словам Лукашенко, главная проблема – в "принципиальных национальных позициях", поступиться которыми на благо общих интересов во многих странах содружества не просто не могут, но и не хотят.Радикальный национализм, попытка устраивать государство по исключительно этническому признаку, притеснение меньшинств и в первую очередь русских, попытка выдумывать какую-то историю о том, что якобы Россия кого-то угнетала, – все это приведет к войне, а война – к разрушению, и здесь Украина историю успеха никак не демонстрирует, отмечает эксперт.
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подкасты, россия, снг, украина, аудио
подкасты, россия, снг, украина, аудио
Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ: судьба Украины должна быть уроком
Конфликты на постсоветском пространстве разжигаются извне, чтобы создать как можно больше проблем для России, и основой для их разжигания служит национализм в отдельно взятых государствах СНГ, рассуждает российский политический эксперт Сергей Михеев.
В ходе встречи глав государств СНГ
в Казахстане президент Беларуси Александр Лукашенко попенял коллегам за недостаточный уровень поддержки внутри содружества. По словам Лукашенко, главная проблема – в "принципиальных национальных позициях", поступиться которыми на благо общих интересов во многих странах содружества не просто не могут, но и не хотят.
"У Украины был уникальный шанс стать модератором между Европой и Азией, связующим звеном, и на этом иметь и политический, и экономический, и какой угодно еще капитал. Но, к сожалению, на Украине преобладающими стали националистические настроения, и это привело ее к войне. Кстати, это хороший урок и для всех остальных стран СНГ, потому что такой крайний национализм и этнократия фактически стали идеологией большинства постсоветских республик, кроме России. Центральный этнос, попытка отомстить за какое-то якобы колониальное прошлое – чаще всего это абсолютные выдумки, и судьба Украины, мне кажется, должна быть для всех уроком", – считает Михеев.
Радикальный национализм, попытка устраивать государство по исключительно этническому признаку, притеснение меньшинств и в первую очередь русских, попытка выдумывать какую-то историю о том, что якобы Россия кого-то угнетала, – все это приведет к войне, а война – к разрушению, и здесь Украина историю успеха никак не демонстрирует, отмечает эксперт.
"Понятно, что отношения между постсоветскими республиками достаточно непростые ― Алиев и Пашинян, Жапаров и Рахмон. Кстати, Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Москву для урегулирования карабахского конфликта, мы пытаемся не упустить эту инициативу мирного урегулирования, потому что отчасти она перешла к европейцам, но расклад там более сложный, чем просто черно-белый, … там остаются принципиальные проблемы, которые для Еревана и Баку выглядят нерешаемыми…И непростая штука – конфликт Таджикистана и Кыргызстана который, как мне кажется, выеденного яйца не стоит и, на мой взгляд, разжигается извне, в том числе и для того, чтобы создать проблемы для России", – сказал Михеев.