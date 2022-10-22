https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/mikheev-o-natsionalizme-v-otdelno-vzyatykh-stranakh-sng-sudba-ukrainy-dolzhna-byt-urokom-1042163054.html

Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ: судьба Украины должна быть уроком

Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ: судьба Украины должна быть уроком

Конфликты на постсоветском пространстве разжигаются извне, чтобы создать как можно больше проблем для России, и основой для их разжигания служит национализм в... 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T16:55+0300

2022-10-22T16:55+0300

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Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ Михеев о национализме в отдельно взятых странах СНГ

В ходе встречи глав государств СНГ в Казахстане президент Беларуси Александр Лукашенко попенял коллегам за недостаточный уровень поддержки внутри содружества. По словам Лукашенко, главная проблема – в "принципиальных национальных позициях", поступиться которыми на благо общих интересов во многих странах содружества не просто не могут, но и не хотят.Радикальный национализм, попытка устраивать государство по исключительно этническому признаку, притеснение меньшинств и в первую очередь русских, попытка выдумывать какую-то историю о том, что якобы Россия кого-то угнетала, – все это приведет к войне, а война – к разрушению, и здесь Украина историю успеха никак не демонстрирует, отмечает эксперт.

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