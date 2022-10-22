https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/novosti-shoubiza-zarplata-sbezhavshego-slepakova-i-mestopolozhenie-urganta-1042182120.html

Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта

Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта

Вячеслав Манучаров озвучил зарплату сбежавшего из России Семена Слепакова, Тель-Авив вновь стал центром светской жизни эмигрировавших звезд. Родион Газманов не... 22.10.2022, Sputnik Абхазия

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Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта Новости шоубиза: зарплата сбежавшего Слепакова и местоположение Урганта

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Сколько зарабатывал в России комик Семен Слепаков.2. С кем Алла Пугачева пришла на концерт к Борису Гребенщикову в Тель-Авиве.3. Правда ли, что Олег Газманов сбежал в Израиль.4. Где находится Иван Ургант и как сейчас зарабатывает.5. Какой совет дала незамужняя Анна Семенович тем, кто ищет вторую половину.Слушайте подкасты РИА Новости.

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