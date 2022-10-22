https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sny-ob-apsny-fotovystavka-olgi-dubinskoy-otkroetsya-v-sukhume-1042194436.html

Сны об Апсны: фотовыставка Ольги Дубинской откроется в Сухуме

Сны об Апсны: фотовыставка Ольги Дубинской откроется в Сухуме

Полюбоваться фотографиями, сделанными Дубинской, сухумчане и гости столицы смогут с 24 по 28 октября. 22.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Выставка фотографий, сделанных кинорежиссером, фотохудожником, кавалером ордена "Ахьдз-апша" Ольги Дубинской откроется в Центральном выставочном зале в Сухуме.Ольга Дубинская много лет своей жизни посвятила Кавказу и, в том числе, Абхазии. В самые тяжелые годы информационной блокады она опубликовала в российской прессе более 60 статей и очерков, посвященных республике. Поэт Расул Гамзатов говорил о ней: "На таких людях, как она, собственно, и держится понятие дружбы народов".В 2011 году она сняла фильм "Страсти по Владиславу", посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Также в соавторстве с Дмитрием Минченком Дубинская написала книгу "Сны об Апсны", содержащую собрание коротких миниатюр-легенд абхазского героического эпоса.Ольга Дубинская скончалась 2 октября 2012 года в Москве в возрасте 44 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170708/kino-i-kniga-stati-i-ne-film-olgi-dubinskoj-1021416148.html

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