https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/takie-obstoyatelstva-kayun-o-nasledii-nikolaya-smetskogo--1042194211.html
Такие обстоятельства: Каюн о наследии Николая Смецкого
Такие обстоятельства: Каюн о наследии Николая Смецкого
О меценате Николае Смецком, его вкладе в Абхазию и в сближение двух народов в эфире радио Sputnik рассказала Наталья Каюн – сотрудник представительства... 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T19:10+0300
2022-10-22T19:10+0300
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Такие обстоятельства: Каюн о наследии Смецкого
Такие обстоятельства: Каюн о наследии Смецкого
В Абхазии отметили 170 лет со дня рождения мецената и предпринимателя Николая Смецкого. В "Доме Москвы" прошла интерактивная лекция с выставкой старинных фотографий исторических объектов и парков Смецкого в Абхазии.Сотрудник представительства Россотрудничества Наталья Каюн в беседе на радио рассказала об интересных фактах биографии мецената, а также оценила его вклад в республику."Любая культура обогащает другую, тот человек, который приезжает в другую страну, только тогда может эффективно работать и жить, если он делает свое дело во взаимодействии с национальной культурой, учитывая особенности национальной культуры. Такие люди своей деятельностью способствуют здоровью нации, нравственному здоровью", – отметила Каюн.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Николай Николаевич Смецкой родился 18 октября 1852 года. Он приехал в Сухум в 1889 году из-за легочной болезни жены. По рекомендации врачей они остались жить в Абхазии. Николай Николаевич заботился не только о здоровье супруги. Обеспокоенный повсеместным распространением чахотки в России, он задался целью сделать Черноморское побережье Кавказа здравницей и дать людям возможность лечиться в благоприятном климате.
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такие обстоятельства, культура, аудио
такие обстоятельства, культура, аудио
Такие обстоятельства: Каюн о наследии Николая Смецкого
19:10 22.10.2022 (обновлено: 20:32 22.10.2022)
О меценате Николае Смецком, его вкладе в Абхазию и в сближение двух народов в эфире радио Sputnik рассказала Наталья Каюн – сотрудник представительства Россотрудничества.
В Абхазии отметили 170 лет со дня рождения мецената и предпринимателя Николая Смецкого. В "Доме Москвы" прошла интерактивная лекция с выставкой старинных фотографий исторических объектов и парков Смецкого в Абхазии.
Сотрудник представительства Россотрудничества Наталья Каюн в беседе на радио рассказала об интересных фактах биографии мецената, а также оценила его вклад в республику.
"Любая культура обогащает другую, тот человек, который приезжает в другую страну, только тогда может эффективно работать и жить, если он делает свое дело во взаимодействии с национальной культурой, учитывая особенности национальной культуры. Такие люди своей деятельностью способствуют здоровью нации, нравственному здоровью", – отметила Каюн.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Николай Николаевич Смецкой родился 18 октября 1852 года. Он приехал в Сухум в 1889 году из-за легочной болезни жены. По рекомендации врачей они остались жить в Абхазии.
Николай Николаевич заботился не только о здоровье супруги. Обеспокоенный повсеместным распространением чахотки в России, он задался целью сделать Черноморское побережье Кавказа здравницей и дать людям возможность лечиться в благоприятном климате.