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https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-24-oktyabrya-1042208612.html
Часть Сухума останется без воды 24 октября
Часть Сухума останется без воды 24 октября
Неудобства связаны с аварийными ремонтными работами на головной насосной станции №4. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Завтра, 24 октября, часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Также сообщается, что нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части Сухума.
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Часть Сухума останется без воды 24 октября

20:27 23.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Водопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Неудобства связаны с аварийными ремонтными работами на головной насосной станции №4.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Завтра, 24 октября, часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
С 00:00 до 15:00 будет прекращена подача воды на Новом районе, Старом поселке, в районе Колоса, улицы Адыгейской и ВИЭМа, в нагорной части города.
Также сообщается, что нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части Сухума.
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