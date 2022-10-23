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Часть Сухума останется без воды 24 октября
Часть Сухума останется без воды 24 октября
Неудобства связаны с аварийными ремонтными работами на головной насосной станции №4. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T20:27+0300
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Завтра, 24 октября, часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Также сообщается, что нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части Сухума.
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Часть Сухума останется без воды 24 октября
Неудобства связаны с аварийными ремонтными работами на головной насосной станции №4.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Завтра, 24 октября, часть Сухума останется без подачи питьевой воды, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
С 00:00 до 15:00 будет прекращена подача воды на Новом районе, Старом поселке, в районе Колоса, улицы Адыгейской и ВИЭМа, в нагорной части города.
Также сообщается, что нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов в центральной части Сухума.