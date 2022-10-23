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Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"

Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"

Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником". 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T10:59+0300

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Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника" Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"

Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы? Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА.

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