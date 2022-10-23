https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chertova-voronka-i-vrata-v-ad-bayki-vokrug-baykalskogo-treugolnika-1042182471.html
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником". 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T10:59+0300
2022-10-23T10:59+0300
2022-10-23T11:42+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/15/1042182283_0:55:1501:899_1920x0_80_0_0_3402b63b934d8983a1e6730212385d53.png
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы? Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/15/1042182283_114:0:1385:953_1920x0_80_0_0_034cddfbcfd77a7aa1568203a06d6983.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Чертова воронка и врата в ад: байки вокруг "Байкальского треугольника"
10:59 23.10.2022 (обновлено: 11:42 23.10.2022)
Рассказываем о байках, связанных с "Байкальским треугольником".
Что общего между "Бермудским" и "Байкальским" треугольниками? Откуда в озере доносятся потусторонние стоны и крики? Куда исчезают суда, почему падают вертолеты и о каких аномалиях рассказывают выжившие летчики? Как увидеть светящиеся шары и огненные столбы?
Легенды об НЛО и видениях на Байкале слушайте по этой ссылке
, а о Лох-несском чудовище и светящейся воде — здесь
.
Подписывайтесь на подкасты РИА
.