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Хроленко рассказал, как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ
Хроленко рассказал, как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ
Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы. Об... 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T13:31+0300
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Хроленко рассказал, как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ
Хроленко рассказал, как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ
Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси? Обо всем этом в новом выпуске программы "Время Ч".
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио

Хроленко рассказал, как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ

13:31 23.10.2022
Радио
Хроленко рассказал, как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ
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Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси? Обо всем этом в новом выпуске программы "Время Ч".
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