https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/ot-izabelly-do-kachicha-sbor-vinograda-v-sele-kutol-1042156589.html
От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол
От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол
Культура виноградарства и виноделия в Абхазии имеет очень древнюю историю. Подавляющее большинство жителей республики выращивает это благородное растение и... 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T13:10+0300
2022-10-23T13:10+0300
2022-10-23T13:09+0300
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Съемочная группа Sputnik отправилась на частную винодельню в селе Кутол Очамчырского района. Здесь юрист из Сухума Демур Какалия еще семь лет назад в фамильном имении посадил виноградник. За это время хобби превратилось в небольшой бизнес.На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда. Здесь американская "изабелла" соседствует и с ачандарским красным сортом, и с "качичем". В планах у Демура полностью перейти на автохтонные сорта винограда.
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фото , мультимедиа, виноградники, вино, виноделие, абхазия, фото
фото , мультимедиа, виноградники, вино, виноделие, абхазия, фото
От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол
Культура виноградарства и виноделия в Абхазии имеет очень древнюю историю. Подавляющее большинство жителей республики выращивает это благородное растение и делает из его плодов домашнее вино.
Съемочная группа Sputnik отправилась на частную винодельню в селе Кутол Очамчырского района. Здесь юрист из Сухума Демур Какалия еще семь лет назад в фамильном имении посадил виноградник. За это время хобби превратилось в небольшой бизнес.
На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда. Здесь американская "изабелла" соседствует и с ачандарским красным сортом, и с "качичем". В планах у Демура полностью перейти на автохтонные сорта винограда.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На частной винодельне “Шато Кутол” продолжается сбор винограда.
На частной винодельне “Шато Кутол” продолжается сбор винограда.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Винодельня – семейное дело. Здесь трудятся и дети, и взрослые.
Винодельня – семейное дело. Здесь трудятся и дети, и взрослые.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Виноградник семь лет назад посадил юрист из Сухума Демур Какалия.
Виноградник семь лет назад посадил юрист из Сухума Демур Какалия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сначала это было просто хобби. Позже виноделие перешло в бизнес.
Сначала это было просто хобби. Позже виноделие перешло в бизнес.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда трех сортов.
На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда трех сортов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда объединяет все семейство.
Сбор винограда объединяет все семейство.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детей, которые приезжают на каникулы в село...
Детей, которые приезжают на каникулы в село...
© Sputnik / Томас Тхайцук
... и даже самых старших представителей семьи.
... и даже самых старших представителей семьи.
© Sputnik / Томас Тхайцук
71-летний Вячеслав Какалия помогает сыну собирать виноград.
71-летний Вячеслав Какалия помогает сыну собирать виноград.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Собранный виноград сразу отправляется на винодельню.
Собранный виноград сразу отправляется на винодельню.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сама винодельня расположена здесь же, в родовом доме.
Сама винодельня расположена здесь же, в родовом доме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Благородный напиток делают в чане.
Благородный напиток делают в чане.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сочные ягоды пропускают через механический пресс.
Сочные ягоды пропускают через механический пресс.
© Sputnik / Томас Тхайцук
После вино еще несколько дней бродит в чане, а затем хранится в бочках.
После вино еще несколько дней бродит в чане, а затем хранится в бочках.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Разливать напиток по бутылкам можно лишь через восемь месяцев.
Разливать напиток по бутылкам можно лишь через восемь месяцев.