https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/ot-izabelly-do-kachicha-sbor-vinograda-v-sele-kutol-1042156589.html

От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол

От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол

Культура виноградарства и виноделия в Абхазии имеет очень древнюю историю. Подавляющее большинство жителей республики выращивает это благородное растение и... 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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Съемочная группа Sputnik отправилась на частную винодельню в селе Кутол Очамчырского района. Здесь юрист из Сухума Демур Какалия еще семь лет назад в фамильном имении посадил виноградник. За это время хобби превратилось в небольшой бизнес.На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда. Здесь американская "изабелла" соседствует и с ачандарским красным сортом, и с "качичем". В планах у Демура полностью перейти на автохтонные сорта винограда.

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