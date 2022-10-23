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https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/ot-izabelly-do-kachicha-sbor-vinograda-v-sele-kutol-1042156589.html
От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол
От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол
Культура виноградарства и виноделия в Абхазии имеет очень древнюю историю. Подавляющее большинство жителей республики выращивает это благородное растение и... 23.10.2022, Sputnik Абхазия
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Съемочная группа Sputnik отправилась на частную винодельню в селе Кутол Очамчырского района. Здесь юрист из Сухума Демур Какалия еще семь лет назад в фамильном имении посадил виноградник. За это время хобби превратилось в небольшой бизнес.На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда. Здесь американская "изабелла" соседствует и с ачандарским красным сортом, и с "качичем". В планах у Демура полностью перейти на автохтонные сорта винограда.
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фото , мультимедиа, виноградники, вино, виноделие, абхазия, фото
фото , мультимедиа, виноградники, вино, виноделие, абхазия, фото

От изабеллы до качича: сбор винограда в селе Кутол

13:10 23.10.2022
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Культура виноградарства и виноделия в Абхазии имеет очень древнюю историю. Подавляющее большинство жителей республики выращивает это благородное растение и делает из его плодов домашнее вино.
Съемочная группа Sputnik отправилась на частную винодельню в селе Кутол Очамчырского района. Здесь юрист из Сухума Демур Какалия еще семь лет назад в фамильном имении посадил виноградник. За это время хобби превратилось в небольшой бизнес.
На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда. Здесь американская "изабелла" соседствует и с ачандарским красным сортом, и с "качичем". В планах у Демура полностью перейти на автохтонные сорта винограда.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На частной винодельне “Шато Кутол” продолжается сбор винограда.

На частной винодельне “Шато Кутол” продолжается сбор винограда. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На частной винодельне “Шато Кутол” продолжается сбор винограда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Винодельня – семейное дело. Здесь трудятся и дети, и взрослые.

Винодельня – семейное дело. Здесь трудятся и дети, и взрослые. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Винодельня – семейное дело. Здесь трудятся и дети, и взрослые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноградник семь лет назад посадил юрист из Сухума Демур Какалия.

Виноградник семь лет назад посадил юрист из Сухума Демур Какалия. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноградник семь лет назад посадил юрист из Сухума Демур Какалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сначала это было просто хобби. Позже виноделие перешло в бизнес.

Сначала это было просто хобби. Позже виноделие перешло в бизнес. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сначала это было просто хобби. Позже виноделие перешло в бизнес.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда трех сортов.

На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда трех сортов. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На участке в один гектар растет более четырех тысяч корней винограда трех сортов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор винограда объединяет все семейство.

Сбор винограда объединяет все семейство. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор винограда объединяет все семейство.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Детей, которые приезжают на каникулы в село...

Детей, которые приезжают на каникулы в село... - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Детей, которые приезжают на каникулы в село...

© Sputnik / Томас Тхайцук

... и даже самых старших представителей семьи.

... и даже самых старших представителей семьи. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

... и даже самых старших представителей семьи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

71-летний Вячеслав Какалия помогает сыну собирать виноград.

71-летний Вячеслав Какалия помогает сыну собирать виноград. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

71-летний Вячеслав Какалия помогает сыну собирать виноград.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный виноград сразу отправляется на винодельню.

Собранный виноград сразу отправляется на винодельню. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный виноград сразу отправляется на винодельню.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сама винодельня расположена здесь же, в родовом доме.

Сама винодельня расположена здесь же, в родовом доме. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сама винодельня расположена здесь же, в родовом доме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Благородный напиток делают в чане.

Благородный напиток делают в чане. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Благородный напиток делают в чане.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сочные ягоды пропускают через механический пресс.

Сочные ягоды пропускают через механический пресс. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сочные ягоды пропускают через механический пресс.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После вино еще несколько дней бродит в чане, а затем хранится в бочках.

После вино еще несколько дней бродит в чане, а затем хранится в бочках. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

После вино еще несколько дней бродит в чане, а затем хранится в бочках.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Разливать напиток по бутылкам можно лишь через восемь месяцев.

Разливать напиток по бутылкам можно лишь через восемь месяцев. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Разливать напиток по бутылкам можно лишь через восемь месяцев.

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