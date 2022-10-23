https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/pereizbran-glava-kompartii-kitaya-1042198409.html

Переизбран глава Компартии Китая

Переизбран глава Компартии Китая

Глава Компартии Китая также выполняет роль главы государства и центрального военного Совета. Си Цзиньпин занимает этот пост уже десять лет. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. На XX съезде Коммунистической партии Китая лидер страны Си Цзиньпин был переизбран в качестве генсека на третий срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.На съезде Си Цзиньпин выступил с докладом, озаглавленным "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства". В нем он подвел итоги предыдущих пяти лет руководства партией и "великим преобразованиям за десять лет новой эпохи".Си Цзиньпин руководит Компартией Китая уже десять лет, с 2012 года. Ранее главы партии на третий срок не избирались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/kadry-reshayut-vse-si-tszinpin-ostalsya-vo-glave-kpk-1042198109.html

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