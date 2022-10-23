https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/zhuravlev-rasskazal-pochemu-dlya-rossii-tak-vazhna-arktika-1042207390.html
Журавлев рассказал, почему для России так важна Арктика
Журавлев рассказал, почему для России так важна Арктика
США уже достаточно долго разрабатывают планы и стратегии по Арктике и готовы бороться за неё с Россией. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T19:34+0300
2022-10-23T19:34+0300
2022-10-23T19:34+0300
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Противостояние России и Соединенных Штатов Америки в Арктике имеет давнюю историю, сказал доцент Финансового Университета Дмитрий Журавлев, ведь еще при Обаме противостояние в Арктике сравнивали с гонкой в космосе.Так как Арктика - самый богатый и не разработанный регион мира, неудивительно, что за влияние там борются ведущие мировые державы. По словам Журавлева, тот, кто первым освоит Арктику, получит огромные экономические преимущества. А так как Арктика - это еще и кратчайший путь из США в Россию, к ней приковано и внимание военных.Еще одно преимущество региона - это Северный морской путь, поэтому геополитический аспект очень важен.
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видео, мультимедиа, россия, сша, арктика, видео
видео, мультимедиа, россия, сша, арктика, видео
Журавлев рассказал, почему для России так важна Арктика
США уже достаточно долго разрабатывают планы и стратегии по Арктике и готовы бороться за неё с Россией.
Противостояние России и Соединенных Штатов Америки в Арктике имеет давнюю историю, сказал доцент Финансового Университета Дмитрий Журавлев, ведь еще при Обаме противостояние в Арктике сравнивали с гонкой в космосе.
Так как Арктика - самый богатый и не разработанный регион мира, неудивительно, что за влияние там борются ведущие мировые державы. По словам Журавлева, тот, кто первым освоит Арктику, получит огромные экономические преимущества. А так как Арктика - это еще и кратчайший путь из США в Россию, к ней приковано и внимание военных.
Еще одно преимущество региона - это Северный морской путь, поэтому геополитический аспект очень важен.