https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/zhuravlev-rasskazal-pochemu-dlya-rossii-tak-vazhna-arktika-1042207390.html

Журавлев рассказал, почему для России так важна Арктика

Журавлев рассказал, почему для России так важна Арктика

США уже достаточно долго разрабатывают планы и стратегии по Арктике и готовы бороться за неё с Россией. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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Противостояние России и Соединенных Штатов Америки в Арктике имеет давнюю историю, сказал доцент Финансового Университета Дмитрий Журавлев, ведь еще при Обаме противостояние в Арктике сравнивали с гонкой в космосе.Так как Арктика - самый богатый и не разработанный регион мира, неудивительно, что за влияние там борются ведущие мировые державы. По словам Журавлева, тот, кто первым освоит Арктику, получит огромные экономические преимущества. А так как Арктика - это еще и кратчайший путь из США в Россию, к ней приковано и внимание военных.Еще одно преимущество региона - это Северный морской путь, поэтому геополитический аспект очень важен.

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