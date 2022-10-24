https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/dvoe-turistov-propali-v-gorakh-sochi-1042228769.html

Двое туристов пропали в горах Сочи

Двое туристов пропали в горах Сочи

Туристы не вернулись из горного похода в назначенное время. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T19:00+0300

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новости

сочи

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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи.Сообщается, что, предположительно, молодой человек и его друг отправились в район истока реки Чвижепсе. Точный маршрут они никому не сообщали. Уточняется, что связи с туристами нет.

сочи

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2022

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