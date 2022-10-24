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Двое туристов пропали в горах Сочи
Двое туристов пропали в горах Сочи
Туристы не вернулись из горного похода в назначенное время. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T19:00+0300
2022-10-24T19:00+0300
2022-10-24T19:10+0300
новости
сочи
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи.Сообщается, что, предположительно, молодой человек и его друг отправились в район истока реки Чвижепсе. Точный маршрут они никому не сообщали. Уточняется, что связи с туристами нет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сочи
Двое туристов пропали в горах Сочи
19:00 24.10.2022 (обновлено: 19:10 24.10.2022)
Туристы не вернулись из горного похода в назначенное время.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik.
Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи.
Поиски начались после того, как в МЧС обратилась женщина, которая попросила найти ее 19-летнего сына, который не вернулся из горного похода в назначенное время.
Сообщается, что, предположительно, молодой человек и его друг отправились в район истока реки Чвижепсе. Точный маршрут они никому не сообщали.
Уточняется, что связи с туристами нет.