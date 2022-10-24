https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/dzhindzholiya-ob-uchastii-v-konkurse-gordost-abkhazii-dlya-menya-eto-bylo-priklyucheniem-1042218651.html

Джинджолия об участии в конкурсе "Гордость Абхазии": для меня это было приключением

Джинджолия об участии в конкурсе "Гордость Абхазии": для меня это было приключением

О своем участии в конкурсе "Гордость Абхазими", о проекте, который высоко оценило жюри конкурса, в эфире радио Sputnik рассказал победитель Валерий Джинджолия. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

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Джинджолия об участии в конкурсе "Гордость Абхазии": для меня это было приключением Джинджолия об участии в конкурсе "Гордость Абхазии": для меня это было приключением

Победителей конкурса "Гордость Абхазии-2022" объявили в медиа-центре МИД республики 21 октября.Лучшие проекты на конкурсе представили Руслана Гергедава, Лев Буава и Валерий Джинджолия.Проект Валерия Джинджолия посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников.Как отметил Валерий Джинджолия в интервью радио Sputnik Абхазия, участие в конкурсе для него было интересным приключением."Важность этого проекта для меня еще и в том, что на каждом этапе у меня были проблемы, которые приходилось преодолевать. Это было больше связано с графиком. Но я делал через силу, назло. В итоге я один из финалистов. Мне это очень приятно", –сказал собеседник.Интервью с победителем конкурса слушайте в аудиофайле. Цель конкурса "Городость Абхазии" – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы страны на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

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