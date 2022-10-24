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Кошкин о ходе военной спецоперации: все под контролем
Кошкин о ходе военной спецоперации: все под контролем
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской Народным... 24.10.2022, Sputnik Абхазия
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Кошкин
Кошкин
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий. В беседе на радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.Он добавил, что со стороны неонацистского режима Зеленского идут попытки, невзирая на потери в личном составе ВСУ, спровоцировать конфликт, который они смогли бы вынести на международную площадку обсуждений, чтобы обвинить Россию в агрессивности.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, донбасс, спецоперация, аудио

Кошкин о ходе военной спецоперации: все под контролем

14:57 24.10.2022 (обновлено: 15:26 24.10.2022)
Радио
Кошкин
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Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий. В беседе на радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.
"На сегодняшний день все находится под контролем. Да, идут ожесточенные бои там, где пытаются прорваться ВСУ, но никакого прорыва они совершить не могут. Да, конечно, угрожают подорвать шлюзы на Каховской ГЭС, и в принципе, взорвать бомбу, которую они именуют как "грязную", которая даст радиоактивный след. Есть такие угрозы, но они все на уровне информационного противоборства", – сказал Кошкин.
Он добавил, что со стороны неонацистского режима Зеленского идут попытки, невзирая на потери в личном составе ВСУ, спровоцировать конфликт, который они смогли бы вынести на международную площадку обсуждений, чтобы обвинить Россию в агрессивности.
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