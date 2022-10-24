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Кошкин о ходе военной спецоперации: все под контролем

Кошкин о ходе военной спецоперации: все под контролем

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской Народным... 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T14:57+0300

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Кошкин Кошкин

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий. В беседе на радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.Он добавил, что со стороны неонацистского режима Зеленского идут попытки, невзирая на потери в личном составе ВСУ, спровоцировать конфликт, который они смогли бы вынести на международную площадку обсуждений, чтобы обвинить Россию в агрессивности.

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