https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/pereslegin-o-vozmozhnosti-voennykh-deystviy-stran-nato-protiv-rossii--1042174276.html

Переслегин о возможности военных действий стран НАТО против России

Переслегин о возможности военных действий стран НАТО против России

Вероятность начала боевых действий со стороны НАТО или его отдельных стран-участниц против России в эфире радио Sputnik проанализировал российский публицист... 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T09:59+0300

2022-10-24T09:59+0300

2022-10-24T09:59+0300

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Переслегин Переслегин

Руководящую позицию в НАТО занимают США, "не то, чтобы США очень любили Россию, но то, что из нее можно было получить, они неплохо получили после завершения холодной войны и распада Союза, а сейчас они полагают, что гораздо большим можно будет полакомиться в Европе", сказал Переслегин.С этой точки зрения НАТО как американская система точно не ориентирована сейчас на войну с Россией, поскольку это способ спасения Евросоюза как структуры, что в планы США заведомо не входит, отмечает исследователь.Возникает вопрос – могут ли люди, которые подряд делали одни и те же ошибки на протяжении десятилетий, вдруг неожиданно начать крайне рискованную безошибочную игру? "Говорить, что это невозможно, я бы не стал, но это крайне маловероятно. Это на уровне прилета пришельцев", ― отметил ученый.Переслегин делает вывод о том, что НАТО не собирается напасть на Россию, а что касается России, то она отнеслась к угрозе довольно естественным образом ― резко усилила союз с Беларусью и создала приличную группировку в Беларуси, эта группировка достаточно велика, чтобы не дать возможность НАТО свободно сосредотачивать войска.

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