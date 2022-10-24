https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/pereslegin-o-vozmozhnosti-voennykh-deystviy-stran-nato-protiv-rossii--1042174276.html
Переслегин о возможности военных действий стран НАТО против России
Переслегин о возможности военных действий стран НАТО против России
Вероятность начала боевых действий со стороны НАТО или его отдельных стран-участниц против России в эфире радио Sputnik проанализировал российский публицист... 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T09:59+0300
2022-10-24T09:59+0300
2022-10-24T09:59+0300
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Руководящую позицию в НАТО занимают США, "не то, чтобы США очень любили Россию, но то, что из нее можно было получить, они неплохо получили после завершения холодной войны и распада Союза, а сейчас они полагают, что гораздо большим можно будет полакомиться в Европе", сказал Переслегин.С этой точки зрения НАТО как американская система точно не ориентирована сейчас на войну с Россией, поскольку это способ спасения Евросоюза как структуры, что в планы США заведомо не входит, отмечает исследователь.Возникает вопрос – могут ли люди, которые подряд делали одни и те же ошибки на протяжении десятилетий, вдруг неожиданно начать крайне рискованную безошибочную игру? "Говорить, что это невозможно, я бы не стал, но это крайне маловероятно. Это на уровне прилета пришельцев", ― отметил ученый.Переслегин делает вывод о том, что НАТО не собирается напасть на Россию, а что касается России, то она отнеслась к угрозе довольно естественным образом ― резко усилила союз с Беларусью и создала приличную группировку в Беларуси, эта группировка достаточно велика, чтобы не дать возможность НАТО свободно сосредотачивать войска.
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подкасты, россия, нато, спецоперация, аудио
подкасты, россия, нато, спецоперация, аудио
Переслегин о возможности военных действий стран НАТО против России
Вероятность начала боевых действий со стороны НАТО или его отдельных стран-участниц против России в эфире радио Sputnik проанализировал российский публицист, исследователь, теоретик фантастики Сергей Переслегин.
Руководящую позицию в НАТО занимают США, "не то, чтобы США очень любили Россию, но то, что из нее можно было получить, они неплохо получили после завершения холодной войны и распада Союза, а сейчас они полагают, что гораздо большим можно будет полакомиться в Европе", сказал Переслегин.
С этой точки зрения НАТО как американская система точно не ориентирована сейчас на войну с Россией, поскольку это способ спасения Евросоюза как структуры, что в планы США заведомо не входит, отмечает исследователь.
"Предположим, что Германия или Польша могут начать боевые действия не от имени НАТО, а от своего собственного. Это довольно сложно, это может вызывать негативную реакцию США, но по союзникам они ядерными бомбами кидать точно не будут, поэтому это можно будет пережить. Но тут есть другая ситуация. Ведь Евросоюз распадается, и Европа находится в кризисе не из-за России, а из-за того, что европейские деятели в условиях уже начинающегося кризиса принимали подряд одни и те же неверные решения. Причем то, что решения неверные, было довольно понятно. Это и Covid, и безуглеродная экономика, и зеленая энергетика, и закрытие АЭС, и санкции", – убежден Переслегин.
Возникает вопрос – могут ли люди, которые подряд делали одни и те же ошибки на протяжении десятилетий, вдруг неожиданно начать крайне рискованную безошибочную игру?
"Говорить, что это невозможно, я бы не стал, но это крайне маловероятно. Это на уровне прилета пришельцев", ― отметил ученый.
Переслегин делает вывод о том, что НАТО не собирается напасть на Россию, а что касается России, то она отнеслась к угрозе довольно естественным образом ― резко усилила союз с Беларусью и создала приличную группировку в Беларуси, эта группировка достаточно велика, чтобы не дать возможность НАТО свободно сосредотачивать войска.
"Некоторые говорят, что белорусская группировка будет направлена на юг. Это возможно, но вероятнее другое. Она скорее будет прикрывать фланг наступающей на юг группировки из России. Дать возможность питать операцию из глубины – это более естественный ход, скорее всего, именно его здесь и изберут", ― полагает Переслегин.