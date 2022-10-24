https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/sergey-lavrov-na-zasedanii--diskussionnogo-kluba-valday-pryamaya-translyatsiya-1042227386.html
Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция завершена
Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция завершена
"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для дискуссий представителей российской и иностранной интеллектуальной и политической элиты. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T18:17+0300
2022-10-24T18:17+0300
2022-10-24T18:34+0300
видео
мультимедиа
сергей лавров
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Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Заседание проходит под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".Дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Своим названием он обязан озеру Валдай, расположенному неподалеку от Великого Новгорода - там проходила первая конференция клуба.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, сергей лавров, видео
Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция завершена
18:17 24.10.2022 (обновлено: 18:34 24.10.2022)
"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для дискуссий представителей российской и иностранной интеллектуальной и политической элиты.
Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Заседание проходит под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Своим названием он обязан озеру Валдай, расположенному неподалеку от Великого Новгорода - там проходила первая конференция клуба.