https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/sergey-lavrov-na-zasedanii--diskussionnogo-kluba-valday-pryamaya-translyatsiya-1042227386.html

Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция завершена

Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция завершена

"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для дискуссий представителей российской и иностранной интеллектуальной и политической элиты. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

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Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Заседание проходит под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".Дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Своим названием он обязан озеру Валдай, расположенному неподалеку от Великого Новгорода - там проходила первая конференция клуба.

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