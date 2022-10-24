https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/sledkom-rossii-nazval-vozmozhnye-prichiny-padeniya-samoleta-v-irkutske-1042218290.html
Следком России назвал возможные причины падения самолета в Иркутске
Следком России назвал возможные причины падения самолета в Иркутске
Следствие рассматривает две версии произошедшего – ошибку пилотирования и отказ техники. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T11:39+0300
2022-10-24T11:39+0300
2022-10-24T11:50+0300
следственный комитет рф
новости
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Следственный комитет России назвал ошибку пилотирования и отказ авиационной техники основными возможными причинами падения самолета в Иркутске. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Истребитель Су-30 упал на деревянный двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Жители дома, в котором живут две семьи, не пострадали, но оба летчика-испытателя погибли.
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следственный комитет рф, новости, россия
следственный комитет рф, новости, россия
Следком России назвал возможные причины падения самолета в Иркутске
11:39 24.10.2022 (обновлено: 11:50 24.10.2022)
Следствие рассматривает две версии произошедшего – ошибку пилотирования и отказ техники.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik.
Следственный комитет России назвал ошибку пилотирования и отказ авиационной техники основными возможными причинами падения самолета в Иркутске. Об этом говорится
в официальном Telegram-канале ведомства.
Расследование продолжается, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, изучение изъятых образцов топлива, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, допрошены сотрудники авиапредприятия и собственники разрушенного дома.
Истребитель Су-30 упал на деревянный двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Жители дома, в котором живут две семьи, не пострадали, но оба летчика-испытателя погибли.