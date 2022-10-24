https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/sledkom-rossii-nazval-vozmozhnye-prichiny-padeniya-samoleta-v-irkutske-1042218290.html

Следком России назвал возможные причины падения самолета в Иркутске

Следком России назвал возможные причины падения самолета в Иркутске

Следствие рассматривает две версии произошедшего – ошибку пилотирования и отказ техники. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T11:39+0300

2022-10-24T11:39+0300

2022-10-24T11:50+0300

следственный комитет рф

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042218099_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f71326c1a6e37c37bdf34ed5f1a5f57c.jpg

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Следственный комитет России назвал ошибку пилотирования и отказ авиационной техники основными возможными причинами падения самолета в Иркутске. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Истребитель Су-30 упал на деревянный двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Жители дома, в котором живут две семьи, не пострадали, но оба летчика-испытателя погибли.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

следственный комитет рф, новости, россия