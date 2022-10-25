https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/akter-rusdrama-o-pobede-v-nominatsii-luchshaya-muzhskaya-rol-dazhe-ne-poveril-sperva-1042235542.html

Актер РУСДРАМа о победе в номинации "Лучшая мужская роль": даже не поверил сперва

Актер РУСДРАМа о победе в номинации "Лучшая мужская роль": даже не поверил сперва

Победитель в номинации "Лучшая мужская роль" 41-го сезона РУСДРАМа Эмиль Петров в эфире радио Sputnik рассказал, насколько плодотворным оказался для него... 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T14:41+0300

2022-10-25T14:41+0300

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Петров о победе в номинации "Лучшая мужская роль": не ожидал, и даже не поверил сперва Петров о победе в номинации "Лучшая мужская роль": не ожидал, и даже не поверил сперва

В Государственном Русском театре драмы имени Искандера были подведены итоги зрительского голосования 41-го сезона 23 октября. На церемонии закрытия театрального сезона прошло награждение победителей в восьми номинациях. Больше всего голосов в номинации "Лучшая мужская роль" набрал актер Эмиль Петров. В интервью радио Sputnik он признался, что это была неожиданная и приятная оценка его творчества."Я даже и не поверил изначально, когда назвали мое имя, потому что я видел другие работы своих коллег, очень хорошие, очень интересные работы. Я все-таки не думал, что возьму эту награду, но это было невероятно приятно. Значит, то, что мы делаем, это не зря, мы растем, и зритель это видит. Огромное спасибо за это", – сказал Петров.Актер рассказал и о том, сложно ли было работать над спектаклем "Метод", доволен ли он итогом этой работы, а также о творческих планах.Полная версия беседы в аудиофайле.

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