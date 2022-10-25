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Гумба о Ермолае Аджинджал: символ национально-освободительной борьбы Абхазии

Гумба о Ермолае Аджинджал: символ национально-освободительной борьбы Абхазии

Известный в Абхазии ученый-историк, ветеран национально-освободительного движения Ермолай Аджинджал скончался на 90-м году жизни. За заслуги перед Отечеством... 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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Гумба Гумба

Известный в Абхазии ученый-историк, ветеран национально-освободительного движения Ермолай Аджинджал скончался на 90-м году жизни. За заслуги перед Отечеством Ермолай Кясугович был награжден орденом "Ахьдз-Апша" (Честь и слава)" III степени.О вкладе Ермолая Аджинджал в абхазскую науку и историю страны в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры истории исторического факультета АГУ, общественный деятель Абхазии Гурам Гумба."Он олицетворял целую эпоху. Его вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа, в историографию очень высок. Он принадлежал к выдающейся плеяде абхазской интеллигенции второй половины 20 века, которая создавала новую Абхазию. Они закладывали основы новой независимой Абхазии. Их было немного, но они создали основу, которая привела абхазский народ к своей независимости. Он был символом абхазской национальной освободительной борьбы", – сказал Гумба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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