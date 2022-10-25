https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/prazdnik-urozhaya-v-sele-lykhny-perenesli-iz-za-pogody-1042235424.html

Праздник урожая в селе Лыхны перенесли из-за погоды

Праздник урожая в селе Лыхны перенесли из-за погоды

Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта пройдет впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник осени на исторической поляне в селе Лыхны перенесли с 28 октября на 30, сообщил корреспонденту Sputnik начальник отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.Он уточнил, что решение властей связано с неблагоприятным прогнозом погоды на пятницу.Праздник урожая проводится на исторической поляне Лыхнатшта в селе Лыхны ежегодно. Исключением стали три последних года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.В этот день жители всех сел Гудаутского района и города Нового Афона представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, а также организовывают выставки различных поделок.Культурная программа будет состоять из концерта, в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы, звезды абхазской эстрады. Также состоятся абхазские традиционные спортивные состязания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201003/S-abkhazskim-koloritom-samye-yarkie-kadry-prazdnika-urozhaya-na-Lykhnashte-1031045773.html

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