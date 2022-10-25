https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/sboi-zafiksirovany-v-rabote-whatapp-1042233793.html

Сбои зафиксированы в работе WhatApp

Сбои зафиксированы в работе WhatApp

Большая часть жалоб связана с отправкой сообщений, соединением с сервером и работой приложения. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T11:00+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Downdetector.Сбой в работе сети произошел примерно в 10:00 по московском времени. Больше всего на сбои жалуются пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии. Также поступают сообщения о сбоях из Франции, Испании, Швеции, Греции.Большая часть пользователей жалуется за отправку сообщений, а также на соединение с сервером и работу приложения.

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