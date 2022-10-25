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Сладкая пора: как в Кутоле собирают виноград и делают вино
Сладкая пора: как в Кутоле собирают виноград и делают вино
Октябрь в Абхазии – пора сбора винограда. Из-за неблагоприятных погодных условий урожай выдался небольшим, но на аромат и качество ягод это никак не повлияло. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T14:42+0300
2022-10-25T14:42+0300
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На частных плантациях в селе Кутол семья Демура Какалия уже несколько дней собирает ягоды, которые пойдут на изготовление вина.Здесь растет более четырех тысяч корней винограда таких сортов, как ачандарский красный, качич и американская изабелла. В этом году из-за дождливого лета урожай небольшой. Но, по ожиданиям фермеров, вино получится качественным.История частной винодельни "Шато Кутол" началась семь лет назад, когда юрист из Сухума Демур Какалия решил посадить виноградник в родовом имении. Сначала мужчина планировал сделать небольшой сад для души, но вскоре хобби разрослось до целой винодельни.Вино Демур делает в чане с помощью автоматического пресса, затем хранит в бочках. А недавно он стал разливать свою продукцию по бутылкам.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
Сладкая пора: как в Кутоле собирают виноград и делают вино
14:42 25.10.2022 (обновлено: 14:54 25.10.2022)
Октябрь в Абхазии – пора сбора винограда. Из-за неблагоприятных погодных условий урожай выдался небольшим, но на аромат и качество ягод это никак не повлияло.
На частных плантациях в селе Кутол семья Демура Какалия уже несколько дней собирает ягоды, которые пойдут на изготовление вина.
Здесь растет более четырех тысяч корней винограда таких сортов, как ачандарский красный, качич и американская изабелла. В этом году из-за дождливого лета урожай небольшой. Но, по ожиданиям фермеров, вино получится качественным.
История частной винодельни "Шато Кутол" началась семь лет назад, когда юрист из Сухума Демур Какалия решил посадить виноградник в родовом имении. Сначала мужчина планировал сделать небольшой сад для души, но вскоре хобби разрослось до целой винодельни.
Вино Демур делает в чане с помощью автоматического пресса, затем хранит в бочках. А недавно он стал разливать свою продукцию по бутылкам.