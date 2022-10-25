https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/sladkaya-pora-kak-v-kutole-sobirayut-vinograd-i-delayut-vino-1042237308.html

Сладкая пора: как в Кутоле собирают виноград и делают вино

Сладкая пора: как в Кутоле собирают виноград и делают вино

Октябрь в Абхазии – пора сбора винограда. Из-за неблагоприятных погодных условий урожай выдался небольшим, но на аромат и качество ягод это никак не повлияло. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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На частных плантациях в селе Кутол семья Демура Какалия уже несколько дней собирает ягоды, которые пойдут на изготовление вина.Здесь растет более четырех тысяч корней винограда таких сортов, как ачандарский красный, качич и американская изабелла. В этом году из-за дождливого лета урожай небольшой. Но, по ожиданиям фермеров, вино получится качественным.История частной винодельни "Шато Кутол" началась семь лет назад, когда юрист из Сухума Демур Какалия решил посадить виноградник в родовом имении. Сначала мужчина планировал сделать небольшой сад для души, но вскоре хобби разрослось до целой винодельни.Вино Демур делает в чане с помощью автоматического пресса, затем хранит в бочках. А недавно он стал разливать свою продукцию по бутылкам.

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