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Солнечное затмение можно будет наблюдать в Сочи
Солнечное затмение можно будет наблюдать в Сочи
Редкое природное явление начнется в 12:35 и завершится примерно к 15:00. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T11:40+0300
2022-10-25T11:40+0300
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сочи
новости
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Солнечное затмение можно будет наблюдать с территории Сочи, сообщает издание Sochi News.Контакт лунного диска с Солнцем произойдет в 12:35, и постепенно луна закроет большую часть небесного светила, рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.В максимальную фазу затмения будет закрыт 61% солнца. Это произойдет в 14:00.Затем, к 15:00 затмение закончится. В Абхазии 25 октября преимущественно ясная погода. Поэтому затмение можно наблюдать и с территории республики.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, новости
Солнечное затмение можно будет наблюдать в Сочи
11:40 25.10.2022 (обновлено: 11:56 25.10.2022)
Редкое природное явление начнется в 12:35 и завершится примерно к 15:00.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik.
Солнечное затмение можно будет наблюдать с территории Сочи, сообщает
издание Sochi News.
Контакт лунного диска с Солнцем произойдет в 12:35, и постепенно луна закроет большую часть небесного светила, рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.
В максимальную фазу затмения будет закрыт 61% солнца. Это произойдет в 14:00.
Затем, к 15:00 затмение закончится.
В Абхазии 25 октября преимущественно ясная погода. Поэтому затмение можно наблюдать и с территории республики.