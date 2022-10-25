https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/solnechnoe-zatmenie-mozhno-budet-nablyudat-v-sochi-1042234222.html

Солнечное затмение можно будет наблюдать в Сочи

Солнечное затмение можно будет наблюдать в Сочи

Редкое природное явление начнется в 12:35 и завершится примерно к 15:00. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

новости

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Солнечное затмение можно будет наблюдать с территории Сочи, сообщает издание Sochi News.Контакт лунного диска с Солнцем произойдет в 12:35, и постепенно луна закроет большую часть небесного светила, рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.В максимальную фазу затмения будет закрыт 61% солнца. Это произойдет в 14:00.Затем, к 15:00 затмение закончится. В Абхазии 25 октября преимущественно ясная погода. Поэтому затмение можно наблюдать и с территории республики.

сочи

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