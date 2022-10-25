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Сотрудники таможни изъяли товар с грузинской символикой в магазине в Пицунде

Сотрудники таможни изъяли товар с грузинской символикой в магазине в Пицунде

Консервы, на этикетках которых была изображена карта Грузии, включающая в себя Абхазию, были ввезены с нарушением таможенного законодательства. 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T08:59+0300

2022-10-25T08:59+0300

2022-10-25T08:59+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с е с контрабандой и таможенными правонарушениями поста "Псоу" изъяли товар с грузинской символикой из магазина в Пицунде, сообщает пресс-служба ГТК.Изъято было 38 банок консервов с хашем и рубцом, на этикетках которых были размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.Сообщается, что продукция была ввезена в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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