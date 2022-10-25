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Сотрудники таможни изъяли товар с грузинской символикой в магазине в Пицунде
Сотрудники таможни изъяли товар с грузинской символикой в магазине в Пицунде
Консервы, на этикетках которых была изображена карта Грузии, включающая в себя Абхазию, были ввезены с нарушением таможенного законодательства. 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T08:59+0300
2022-10-25T08:59+0300
2022-10-25T08:59+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с е с контрабандой и таможенными правонарушениями поста "Псоу" изъяли товар с грузинской символикой из магазина в Пицунде, сообщает пресс-служба ГТК.Изъято было 38 банок консервов с хашем и рубцом, на этикетках которых были размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.Сообщается, что продукция была ввезена в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Сотрудники таможни изъяли товар с грузинской символикой в магазине в Пицунде
Консервы, на этикетках которых была изображена карта Грузии, включающая в себя Абхазию, были ввезены с нарушением таможенного законодательства.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik.
Сотрудники отдела по борьбе с е с контрабандой и таможенными правонарушениями поста "Псоу" изъяли товар с грузинской символикой из магазина в Пицунде, сообщает
пресс-служба ГТК.
Изъято было 38 банок консервов с хашем и рубцом, на этикетках которых были размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
Сообщается, что продукция была ввезена в Абхазию с нарушением таможенного законодательства.
Материалы по административному правонарушению были переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.