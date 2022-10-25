https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/turbaza-dobrovolskaya-i-lakerbaya-o-gastronomicheskom-turizme-v-abkhazii-1042240713.html

Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии

Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии

Что представляет собой гастрономический туризм и какие перспективы имеет данное направление в Абхазии обсудили в эфире радио Sputnik кандидат экономических... 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T18:22+0300

2022-10-25T18:22+0300

2022-10-25T18:22+0300

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Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии

Что представляет собой гастрономический туризм и какие перспективы имеет данное направление в Абхазии обсудили в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая и гендиректор туристической компании "7-тур" Елена Добровольская.По мнению спикеров, данное направление в республике не очень развито, хотя элементы гастротура и представлены в экскурсионных маршрутах. На их взгляд для развития гастрономического туризма в Абхазии необходимо тесное взаимодействие местных и российских участников рынка, должны быть продуманы проекты, где будут представлены традиционные культуры, такие как виноделие, сыроварение, а также необходимо широкое информационное освещение этих возможностей.Беседу можно послушать в аудиофайле.

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2022

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