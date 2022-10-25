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Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии
Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии
Что представляет собой гастрономический туризм и какие перспективы имеет данное направление в Абхазии обсудили в эфире радио Sputnik кандидат экономических... 25.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-25T18:22+0300
2022-10-25T18:22+0300
2022-10-25T18:22+0300
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Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии
Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии
Что представляет собой гастрономический туризм и какие перспективы имеет данное направление в Абхазии обсудили в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая и гендиректор туристической компании "7-тур" Елена Добровольская.По мнению спикеров, данное направление в республике не очень развито, хотя элементы гастротура и представлены в экскурсионных маршрутах. На их взгляд для развития гастрономического туризма в Абхазии необходимо тесное взаимодействие местных и российских участников рынка, должны быть продуманы проекты, где будут представлены традиционные культуры, такие как виноделие, сыроварение, а также необходимо широкое информационное освещение этих возможностей.Беседу можно послушать в аудиофайле.
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турбаза, подкасты, аудио
Турбаза: Добровольская и Лакербая о гастрономическом туризме в Абхазии
Что представляет собой гастрономический туризм и какие перспективы имеет данное направление в Абхазии обсудили в эфире радио Sputnik
кандидат экономических наук, директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая и гендиректор туристической компании "7-тур" Елена Добровольская.
По мнению спикеров, данное направление в республике не очень развито, хотя элементы гастротура и представлены в экскурсионных маршрутах. На их взгляд для развития гастрономического туризма в Абхазии необходимо тесное взаимодействие местных и российских участников рынка, должны быть продуманы проекты, где будут представлены традиционные культуры, такие как виноделие, сыроварение, а также необходимо широкое информационное освещение этих возможностей.
Беседу можно послушать в аудиофайле.