https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/abkhaziya-eksportirovala-118-tonn-tsitrusovykh-s-nachala-sezona-1042250511.html
Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона
Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона
Ранее в Минсельхозе Абхазии заявили, что экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T14:30+0300
2022-10-26T14:30+0300
2022-10-26T15:20+0300
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона по 25 октября, рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа. За аналогичный период 2021 года из Абхазии вывезли 367 тонн. При этом Лабахуа отметил, что урожай нынешнего года выше прошлогодних показателей, что подтверждают цитрусовые хозяйства. В 2021 году из Абхазии в Россию всего было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн. Ранее первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа рассказал, что экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн.
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Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона
14:30 26.10.2022 (обновлено: 15:20 26.10.2022)
Ранее в Минсельхозе Абхазии заявили, что экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона по 25 октября, рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа.
За аналогичный период 2021 года из Абхазии вывезли 367 тонн.
При этом Лабахуа отметил, что урожай нынешнего года выше прошлогодних показателей, что подтверждают цитрусовые хозяйства.
"В этом году все хозяйства подтверждают, что сезон хороший, урожай удался, поэтому будем ожидать дальнейшего наплыва", - сказал он.
В 2021 году из Абхазии в Россию всего было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн.
Ранее первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа рассказал, что экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн.