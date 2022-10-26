https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/abkhaziya-eksportirovala-118-tonn-tsitrusovykh-s-nachala-sezona-1042250511.html

Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона

Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона

Ранее в Минсельхозе Абхазии заявили, что экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Абхазия экспортировала 118 тонн цитрусовых с начала сезона по 25 октября, рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа. За аналогичный период 2021 года из Абхазии вывезли 367 тонн. При этом Лабахуа отметил, что урожай нынешнего года выше прошлогодних показателей, что подтверждают цитрусовые хозяйства. В 2021 году из Абхазии в Россию всего было экспортировано более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн. Ранее первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа рассказал, что экспорт цитрусовых в 2022 году в Абхазии может достигнуть 50 тысяч тонн.

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