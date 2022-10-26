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Авария произошла в Гагрском районе
Авария произошла в Гагрском районе
Спасатели выехали на место происшествия в 23:55 во вторник, 25 октября. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T11:40+0300
2022-10-26T11:40+0300
2022-10-26T15:26+0300
в абхазии
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Авария произошла ночью 25 октября в селе Багрипш Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спасатели деблокировали пассажирку машины и передали ее врачам скорой помощи.
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мчс абхазии, гагрский район, дтп
мчс абхазии, гагрский район, дтп
Авария произошла в Гагрском районе
11:40 26.10.2022 (обновлено: 15:26 26.10.2022)
Спасатели выехали на место происшествия в 23:55 во вторник, 25 октября.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Авария произошла ночью 25 октября в селе Багрипш Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в бетонный бордюр.
Спасатели деблокировали пассажирку машины и передали ее врачам скорой помощи.