https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/avariya-proizoshla-v-gagrskom-rayone--1042247715.html

Авария произошла в Гагрском районе

Авария произошла в Гагрском районе

Спасатели выехали на место происшествия в 23:55 во вторник, 25 октября. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Авария произошла ночью 25 октября в селе Багрипш Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спасатели деблокировали пассажирку машины и передали ее врачам скорой помощи.

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