https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-27-oktyabrya-1042251020.html
Часть Сухума останется без воды 27 октября
Часть Сухума останется без воды 27 октября
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T15:00+0300
2022-10-26T15:00+0300
2022-10-26T15:30+0300
сухум
водоснабжение
абхазия
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в четверг, 27 октября, сообщает "Водоканал".Вода будет отключена с 00:00 до 15:00 в следующих районах столицы: Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба, Кодорское шоссе, село Дзигута, центр города и район рынка.
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сухум, водоснабжение, абхазия
сухум, водоснабжение, абхазия
Часть Сухума останется без воды 27 октября
15:00 26.10.2022 (обновлено: 15:30 26.10.2022)
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в четверг, 27 октября, сообщает "Водоканал".
Вода будет отключена с 00:00 до 15:00 в следующих районах столицы: Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба, Кодорское шоссе, село Дзигута, центр города и район рынка.