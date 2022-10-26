https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-27-oktyabrya-1042251020.html

Часть Сухума останется без воды 27 октября

Часть Сухума останется без воды 27 октября

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

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сухум

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без воды в четверг, 27 октября, сообщает "Водоканал".Вода будет отключена с 00:00 до 15:00 в следующих районах столицы: Турбаза, улицы Братьев Зантария, Апсильская, Чанба, Кодорское шоссе, село Дзигута, центр города и район рынка.

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сухум, водоснабжение, абхазия