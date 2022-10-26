https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/dopolnitelnye-polosy-zapustyat-na-pogranpunkte-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-1042249092.html
Дополнительные полосы запустят на погранпункте между Россией и Абхазией
Дополнительные полосы запустят на погранпункте между Россией и Абхазией
Количество полос движения изменено в целях увеличения пропускной способности погранперехода. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T12:45+0300
2022-10-26T12:45+0300
2022-10-26T13:43+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Две дополнительные полосы движения для легкового транспорта на въезд в Россию добавились на границе с Абхазией. Об этом сообщает Минтранс РФ. До этого действовало 24 полосы движения. Новые полосы должны увеличить пропускную мощность погранперехода "Адлер" до одной тысячи автомобилей в сутки.Ведомство также реализует проект по модернизации пункта пропуска, который позволит увеличить пропускную способность до 18-20 тысяч транспортных средств и 80-100 тысяч человек в сутки. Проект планируется завершить в 2025 году.
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государственная граница, россия, абхазия
государственная граница, россия, абхазия
Дополнительные полосы запустят на погранпункте между Россией и Абхазией
12:45 26.10.2022 (обновлено: 13:43 26.10.2022)
Количество полос движения изменено в целях увеличения пропускной способности погранперехода.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Две дополнительные полосы движения для легкового транспорта на въезд в Россию добавились на границе с Абхазией. Об этом сообщает
Минтранс РФ.
До этого действовало 24 полосы движения.
"Полосы оснащены всем необходимым оборудованием для работы государственных контрольных органов и проведения контрольных процедур на границе", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минтранса России.
Новые полосы должны увеличить пропускную мощность погранперехода "Адлер" до одной тысячи автомобилей в сутки.
Ведомство также реализует проект по модернизации пункта пропуска, который позволит увеличить пропускную способность до 18-20 тысяч транспортных средств и 80-100 тысяч человек в сутки.
Проект планируется завершить в 2025 году.