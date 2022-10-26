https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/dva-novykh-shtamma-covid-19-vyyavleno-v-rossii--1042248504.html

Два новых штамма COVID-19 выявлено в России

Два новых штамма COVID-19 выявлено в России

К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, заявили в Роспотребнадзоре. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T12:10+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Два новых варианта COVID-19 выявлены в России, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется дальнейшее распространение новых штаммов в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта – это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")", – сказала Попова журналистам.Она отметила, что прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, в мире