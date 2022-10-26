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Два новых штамма COVID-19 выявлено в России
Два новых штамма COVID-19 выявлено в России
К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, заявили в Роспотребнадзоре. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T12:10+0300
2022-10-26T12:10+0300
2022-10-26T12:35+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Два новых варианта COVID-19 выявлены в России, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется дальнейшее распространение новых штаммов в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта – это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")", – сказала Попова журналистам.Она отметила, что прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, в мире
Два новых штамма COVID-19 выявлено в России
12:10 26.10.2022 (обновлено: 12:35 26.10.2022)
К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, заявили в Роспотребнадзоре.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Два новых варианта COVID-19 выявлены в России, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется дальнейшее распространение новых штаммов в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта – это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")", – сказала Попова журналистам.
Она отметила, что прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.