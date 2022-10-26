https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/gabliya-zayavil-chto-shkoly-abkhazii-gotovy-vvesti-izuchenie-svyaschennogo-pisaniya-v-programmu-1042247245.html

Габлия заявил, что школы Абхазии готовы ввести изучение Священного Писания в программу

Габлия заявил, что школы Абхазии готовы ввести изучение Священного Писания в программу

Во вторник, 25 октября, Сухумское духовное училище набрало новый поток студентов. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Школы Абхазии готовы к тому, чтобы принять Священное Писание в учебную программу, заявил министр просвещения республики Инал Габлия на официальной церемонии зачисления нового потока студентов в духовное училище.Он выразил надежду, что именно знакомство с Библией, Священным Писанием, Евангелием будет начинаться со школьной скамьи. "Это не требование времени. Это наш долг как православных людей, как людей, которые живут на священной земле, где проповедовали апостолы Иисуса Христа. Наша задача нести эти знания в массы, молодому поколению, чтобы они к этому привыкали со школьной скамьи", – сказал министр. Габлия также сослался на успешный опыт внедрения изучения Библии в школах Белоруссии, где он недавно был с рабочим визитом.

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образование, школы, абхазия